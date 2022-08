Gaat HBO Max stoppen? Dit moet je weten

De streamingdienst HBO Max komt eigenlijk net pas om de hoek kijken, maar er zijn al plannen om ermee te stoppen. Warner Bros wilt de dienst binnenkort laten fuseren met Discovery Plus. iPhoned vertelt wat je moet weten!

Gaat HBO Max stoppen?

Op 8 maart 2022 was het eindelijk zover: in Nederland konden we toen lekker HBO Max gaan bingen. Populaire series als Game of Thrones en The Sorpranos waren meteen op de streamingdienst te zien. Er zijn in de tussentijd ontzettend veel nieuwe series en films toegevoegd, waarvan de meest ook echt het kijken waard zijn.

Toch gaat het niet al te goed met de dienst, waardoor Warner Bros (de eigenaar) van plan is om met HBO Max (zoals het nu is) te stoppen. Ook zijn sommige films die al helemaal af waren opeens geschrapt.

Een van de geannuleerde films is bijvoorbeeld Batgirl met grote namen als Michael Keaton (die in 1989 Batman speelde), Brendan Fraser en J. K. Simmons. Wat daarmee gaat gebeuren is nog niet bekend.

HBO Max en Discovery Plus gaan samen

HBO Max zal worden gefuseerd met Discovery Plus. Al in 2023 moet de samenvoeging gebeuren, eerst in Amerika en daarna volgen andere landen. Voordat de samenvoeging wordt doorgevoerd, zal in HBO Max de content van Discovery Plus te zien zijn en andersom.

Naast deze plannen overweegt Warner Bros ook om een gratis versie van de dienst mét reclame aan te bieden. Zowel Netflix als Disney Plus zijn ook al van plan om een abonnement met advertenties te lanceren.

Korting op abonnement

Toen HBO Max in Nederland geïntroduceerd werd kregen snelle beslissers een ‘levenslange korting’ van 50 procent. Je betaalde dan niet 5,99 euro maar 2,99 euro (voor het goedkoopste abonnement). Wat er precies gaat gebeuren met deze korting na de fusie van HBO Max is nog niet bekend, maar het is heel goed mogelijk dat ook deze speciale korting gaat stoppen.

