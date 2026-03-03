Het lijkt erop dat er bij HBO Max binnenkort wat gaat veranderen en dat ga je waarschijnlijk in je portemonnee voelen. Dit is er aan de hand.

HBO Max gaat veranderen (en dat is waarschijnlijk slecht nieuws)

Na wat getouwtrek is de kogel door de kerk, want Paramount SkyDance gaat Warner Bros. Discovery (WDB) overnemen. Eerst was er nog sprake dat Netflix WBD zou gaan kopen, maar Paramount deed uiteindelijk een beter bod.

Paramount-topman David Ellison heeft nu verteld wat er gaat gebeuren met de streamingdiensten HBO Max en Paramount+. De beide streamingdiensten gaan namelijk samen.

De streamingdienst Paramount+ is echter niet in Nederland beschikbaar. In plaats daarvan is de content grotendeels ondergebracht bij SkyShowtime. Maar als Paramount+ opgaat in HBO Max (of andersom), gaat er bij ons hoogstwaarschijnlijk ook iets veranderen.

SkyShowtime zal dan op termijn (gedeeltelijk) opgenomen worden in het nieuwe HBO Max-aanbod. Andersom is natuurlijk ook mogelijk, maar HBO Max is de bekendere naam dus die zal waarschijnlijk blijven.

Maar als HBO Max ineens óók een groot deel van de SkyShowtime/Paramount-content krijgt, is de kans groot dat HBO Max duurder gaat worden. Meer content in streamingland betekent bijna altijd een hogere prijs. En daar zit je natuurlijk niet op te wachten…

HBO Max en SkyShowtime in het kort

HBO Max is de streamingdienst van Warner Bros. Discovery die sinds 8 maart 2022 in Nederland beschikbaar is. Je streamt er HBO Originals, films van Warner Bros., DC-titels en kindercontent van Cartoon Network. Je vindt er ook verschillende programma’s van Discovery.

Kijken kan via je iPhone/iPad, smart-tv of het web. Je hebt toegang tot meerdere profielen, downloads voor offline en (afhankelijk van je abonnement) Full HD/4K en meerdere gelijktijdige streams. Er is ook steeds vaker live-sport te zien.

SkyShowtime is sinds 25 oktober 2022 in Nederland te gebruiken en bundelt films en series van studio’s als Paramount, Universal, SHOWTIME, Sky en Peacock in één app. Ook SkyShowtime heeft profielen en offline downloads. Er zijn verschillende abonnementen (met of zonder reclame, plus Premium met o.a. 4K).

