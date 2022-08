Waarom er zoveel series en films van HBO Max verdwijnen

Er is van alles aan de hand bij HBO Max, waardoor er een hoop series en films van de dienst verdwijnen en misschien zelfs je levenslange korting van de baan is. iPhoned legt uit.

HBO Max series en films verdwijnen: waarom?

Het rommelt bij streamingdienst HBO Max. Voor de gebruiker is dat voornamelijk duidelijk, omdat er series en films van de dienst verdwijnen. Misschien wel een serie waar je net mee bezig was of die nog op je kijklijst stond.

Dat wordt niet lang van te voren aangekondigd zoals bijvoorbeeld Netflix doet, maar gebeurt plots. In dit artikel leggen we uit wat er aan de hand is.

Warner Bros. Discovery

De bedrijven Warner Bros. en Discovery zijn gefuseerd. Warner Bros. was de eigenaar van HBO Max en Discovery van streamingdienst Discovery Plus. Het nieuwe bedrijf dat daaruit voort is gekomen heet Warner Bros. Discovery en dat gaat beide streamingdiensten combineren.

Deze fusie betekent ook dat er een nieuwe ceo aan het hoofd staat van HBO Max en deze David Zaslav heeft hele andere ideeën over streaming en het besparen van geld. Zo zijn er zeventig mensen ontslagen die werkten aan realityseries voor HBO Max.

Waar gaan al die series en films heen?

Een andere manier waarop Warner Bros Discovery geld wil besparen is een hoop series en films gewoon van de dienst verwijderen. Zelfs nieuwe producties verschijnen niet meer. Zo zou er een film verschijnen van Batgirl, die al klaar is en 90 miljoen dollar heeft gekost. Ook was Scoob! 2 A Holiday Haunt in de maak. Deze films worden in de prullenbak gegooid, omdat dit volgens Variety belastingtechnisch slimmer is.

Nu verdwijnen er ook HBO Original-series om kosten te besparen. Bijvoorbeeld het eerste seizoen van Generation met onder andere Justice Smith uit 2021. Ook de film Moonshot met Lana Condor en Cole Sprouse is verwijderd, net als The Witches uit 2020.

Daarnaast zijn er onder andere een stapel animatieseries verdwenen zoals Infinity Train en Summer Camp Island, net als Cartoon Network-series zoals OK K.O.! – Let’s Be Heroes en honderden afleveringen van Sesame Street.

Hoe is dat anders dan bij andere streamingdiensten?

Bij elke streamingdienst worden er regelmatig series en films toegevoegd aan het aanbod, maar verdwijnen er ook weer dingen. Dat komt doordat de rechten voor deze producties maar voor een specifieke periode gelden. Wat opvalt bij HBO Max is dat het juist veel HBO Max Originals zijn die verdwijnen. Dat zijn producties die specifiek gemaakt zijn om te streamen op HBO Max.

Als deze series en films verdwijnen is het onduidelijk of ze ooit nog ergens anders opduiken. Waarschijnlijk gebeurt dat bij veel producties niet. Dat is niet alleen vervelend voor consumenten, maar ook voor de makers van deze shows die hun werk plots zien verdwijnen. Via sociale media hebben menig van deze makers laten weten verrast te zijn door de actie.

We worked for 5 years to make 100 episodes of animation. We worked late into the night, we let ourselves go, we were a family of hard working artists who wanted to make something beautiful, and HBO MAX just pulled them all like we were nothing. Animation is not nothing! — Julia Pott (@juliapott) August 18, 2022

Hoe zit het met nieuwe seizoenen van mijn favoriete series?

Aanvankelijk gingen de geruchten dat er voornamelijk werknemers van HBO Max werden ontslagen die werkten aan gescripte series. Dat blijkt (nog) niet het geval. De ontslagen vallen vooral in de realityhoek van HBO Max. Dat betekent dat er een grote kans is dat er een aantal realityseries geannuleerd gaan worden, maar dat jouw favoriete gescripte HBO Original-series zoals Peacemaker, And Just Like That, Gossip Girl, Hacks, Our Flag Means Death veilig zijn.

Echt zeker weet je het niet. Zaslav lijkt er alles aan te doen om geld te besparen. De stekker kan dus ook nog series worden getrokken die niet genoeg kijkers trekken.

En mijn levenslange korting dan?

Toen HBO Max in Nederland werd uitgebracht, had de dienst een unieke actie. Als je binnen een maand een abonnement afsloot, kreeg je de rest van je leven vijftig procent korting. Maar als Discovery Plus en HBO Max worden gecombineerd, dan resulteert dat in een compleet nieuwe dienst. HBO Max hoeft die korting dan niet meer te honoreren.

Sterker nog: Zaslav heeft aangegeven dat streamingdiensten op dit moment te goedkoop zijn. De kans is dus groot dat de nieuwe dienst een stukje duurder wordt. Een abonnement op HBO Max kost nu 7,99 euro per maand (3,99 euro met levenslange korting) en Discovery Plus kost 3,99 per maand.

Wanneer komt de nieuwe dienst?

Het duurt nog wel eventjes totdat de nieuwe dienst een realiteit is. Het plan is om de gecombineerde streamingdienst half 2023 te lanceren in de Verenigde Staten. Het is nog onduidelijk of de dienst ook snel in Nederland wordt uitgebracht.

