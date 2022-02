Streamingdienst HBO Max: 8 maart in Nederland (een must voor fanatieke bingewatchers)

HBO Max is vanaf 8 maart beschikbaar in Nederland. Vooral voor fanatieke seriekijkers is dat goed nieuws, maar er is nog veel meer op de streamingdienst te vinden. iPhoned vertelt wat je kunt verwachten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HBO Max Nederland: 8 maart beschikbaar

HBO is geen onbekende in de wereld van films en series. Bekende bingewaardige kaskrakers als Game of Thrones en The Sorpranos komen allemaal bij het Amerikaans kabel-televisie-netwerk vandaan. Maar niet alleen oude bekende zijn te zien bij deze streamingdienst, ook nieuwe series als House Of The Dragon (dit is de voorloper van Game of Thrones) en And Just Like That (de opvolger van Sex and the city) ga je hier terugvinden.

Er is natuurlijk nog veel meer te zien. Ook bekende films zijn bij HBO Max te vinden als de streamingdienst in Nederland beschikbaar komt. Denk bijvoorbeeld aan de bioscoophit Dune of de Kaiju-film Godzilla vs. Kong. Ook de films uit de DC-stal, zoals Aquaman, Batman versus Superman en Zack Snyder’s Justice League ga je hier terugvinden.

Daarnaast is er voor de kids ook genoeg te checken met de tekenfilms van Cartoon Network en Looney Tunes. En het toffe is? Alle nieuwe speelfilms uit de stal van Warner Bros staan 45 dagen nadat ze in de bioscoop zijn verschenen op HBO Max. Je kunt ze dan lekker chill op de bank kijken via je iPhone, iPad, console of smart-tv.

HBO Max: aanbod in Nederland

Het Twitter-account van HBO Max heeft bekend gemaakt dat HBO Max vanaf 8 maart beschikbaar is in Nederland. Daarbij werd nog niet precies bekend gemaakt welke series en films er tijdens de lancering beschikbaar zijn. Dat is dus nog even afwachten.

HBO Max prijs in Nederland

Daarnaast is ook de prijs van HBO Max in Nederland nog niet bekend gemaakt. In andere Europese landen waar de dienst al wel is moet je zo’n 9 euro per maand betalen. Waarschijnlijk moet je dit ook in Nederland voor HBO Max gaan betalen. Of er een proefabonnement en een aanbieding komt is ook nog niet bekend.

Streamingdiensten in Nederland: d’r kan nog meer bij

Het wordt alleen maar drukker in het wereldje van de streamingdiensten. Naast HBO Max heeft ook Viaplay bekend gemaakt dat je vanaf 1 maart in Nederland kan beginnen met streamen. Hiervoor betaal je 99 euro per jaar en krijg je niet alleen toegang tot films en series, maar krijg je er onder andere ook Formule 1, de Bundesliga en PDC Darts bij. Zo wordt het alleen maar lastiger om te kiezen tussen Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en alle andere streamingdiensten …

Wil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.