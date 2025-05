HBO Max verandert naam wéér: dit betekent het voor jouw abonnementen

HBO Max heeft aangekondigd dat de naam van de streamingdienst opnieuw wordt aangepast. Dit betekent het voor jouw abonnementen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Max wordt weer HBO Max

HBO Max heeft wéér een naamswijziging aangekondigd. De streamingdienst veranderde de naam in 2023 van HBO Max naar enkel nog Max. Deze aangepaste naam ging gepaard met een nieuwe app van de streamingdienst, die in 2023 wereldwijd werd uitgerold. Nu komt HBO terug van deze naamsverandering, want de streamingdienst heet na de zomer toch weer HBO Max. Het is dus de tweede keer in korte tijd dat Warner Bros. Discovery de naam van HBO Max aanpast.

In Nederland is de eerste naamswijziging overigens nooit doorgevoerd, hier is de streamingdienst altijd onder de naam HBO Max uitgebracht. Dat heeft te maken met Omroep Max, die bezwaar maakte tegen het gebruik van Max. Wereldwijd is de nieuwe merknaam in ieder geval van korte duur, want na de zomer wordt Max weer teruggedraaid naar HBO Max.

Gevolgen voor abonnementen

Warner Bros. Discovery, het bedrijf achter HBO Max, heeft de naamswijziging via een persbericht naar buiten gebracht. Volgens David Zaslav, de topman van Warner Bros. Discovery, wordt met de nieuwe (of oude) naam de kwaliteit van de streamingdienst beter benadrukt. Voor zover bekend heeft de nieuwe naam geen gevolgen voor de abonnementen van HBO Max.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is de verwachting dat de streamingdienst dezelfde abonnementsopties blijft aanbieden. Die zijn recent nog aangepast, want je kunt nu kiezen voor HBO Basic, HBO Standard en HBO Premium. Eind maart nam HBO Max de abonnementen nog op de schop, waardoor de kans klein is dat ze nu weer veranderen. Hetzelfde geldt voor de prijzen, die zijn op hetzelfde moment als de abonnementen aangepast.

Meer over HBO Max

De nieuwe naam van HBO Max heeft vooralsnog dus geen gevolgen voor de abonnementen. Toch blijft dat nog even afwachten, want het blijkt dat niets zo veranderlijk is als HBO Max. In Nederland en België merken we weinig van de naamswijziging, omdat de streamingdienst hier altijd HBO Max heeft geheten. Mogelijk krijgt de app weer een vernieuwd symbool, maar daar blijft het waarschijnlijk bij.

HBO Max paste de naam twee jaar geleden aan, omdat er sindsdien content van Discovery Plus op de streamingdienst te zien is. Max was volgens Warner Bros. daarom een gepastere naam, om zo duidelijk te maken dat er meer dan alleen HBO-titels te bekijken zijn. Dat is straks nog steeds het geval, ook als de naam weer teruggedraaid wordt naar HBO Max. Op welke datum dat precies gebeurt is nog onbekend.

Heb jij een abonnement op de streamingdienst, maar wil je eens een andere optie uitproberen? Bekijk dan hier welke diensten er nog meer zijn: