Let op! Dit is je laatste kans op levenslange korting op HBO Max

Het nieuwe streamingplatform HBO Max is sinds 8 maart 2022 beschikbaar in Nederland. Wil jij genieten van een flinke, levenslange korting op HBO Max? Wees er dan snel bij, want vanaf april gaat het normale tarief in. Lees in dit artikel hoe je deze korting activeert!

Pak nu 50% korting op HBO Max

De streamingdienst HBO Max is sinds 8 maart 2022 te bekijken in Nederland. Als je nu snel nog een abonnement neemt, heb je een korting te pakken van maar liefst 50 procent! Je betaalt dan geen 5,99 euro, maar 2,99 euro per maand voor een HBO Max Basic-abonnement. Met deze deal kijk je echter maar op één scherm tegelijkertijd films en series in ‘maar’ 720p (HD-ready).

Als je graag je films in hoge kwaliteit bekijkt en je durft je wachtwoord met een vriend(in) te delen, betaal je nu tijdelijk 3,99 euro voor het Standaard-maandabonnement. Hiermee kun je op drie schermen tegelijkertijd kijken en krijg je films en series in 4K-kwaliteit.

Let op: deze actie is geldig tot en met 31 maart 2022. Wees er dus snel bij!

HBO Max: een groot aanbod van kwaliteit

HBO is een grote naam in de wereld van films, series en tv-programma’s. Het televisienetwerk creëerde klassiekers als Game of Thrones en The Sopranos en maakt tegenwoordig veel toffe nieuwe series en films. Ook Band of Brothers, Last Week Tonight With John Oliver en House of the Dragon (de prequel van Game of Thrones) vind je allemaal op deze streamingdienst.

Een andere leuke serie die HBO heeft geproduceerd is Silicon Valley. Deze show gaat over een technologie-startup in Californië. De fictieserie is enorm leuk voor Apple-fans. In vijf seizoenen ontdek je op een grappige manier de wereld achter de sluwe algoritmes, falende productontwerpen en de overweldigende live-events.

Wil je toegang tot Sex and The City én Game Of Thrones? Of kijk je liever een spannende film zoals Oscar-winnaar Dune? Neem dan nu snel nog een abonnement met korting op HBO Max.

Andere streamingdiensten opzeggen

Nu we steeds vaker overdonderd worden door het grote aanbod streamingdiensten, hebben wij voor jou uitgezocht hoe je je kan afmelden voor Netflix en hoe je het gemakkelijkst ViaPlay kunt opzeggen. Dit doe je natuurlijk allemaal om ruimte in je portemonnee te maken voor HBO Max. Heb je dit gedaan? Klik dan op de onderstaande knop om met korting een abonnement te nemen op HBO Max.

