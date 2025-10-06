HBO Max wordt óók duurder in 2025 – en krijgt een flinke prijsstijging

Na Disney Plus heeft ook HBO Max prijsverhogingen aangekondigd. HBO Max wordt veel duurder in 2025, want het gaat om een flinke prijsstijging.

HBO Max duurder

Het lijkt inmiddels traditie te worden dat streamingdiensten de prijzen aan het einde van het jaar verhogen. Disney Plus kondigde eerder al aan alle abonnementen duurder te maken en nu is het de beurt aan HBO Max. De streamingdienst heeft abonnees op maandag 6 oktober op de hoogte gesteld van aanstaande prijsstijgingen. Het gaat om behoorlijke verhogingen, die we bij twee abonnementen terug zullen zien. Dit zijn de nieuwe prijzen:

Abonnement Oude prijs Nieuwe prijs Basic met reclame 5,99 euro 5,99 euro Standaard 9,99 euro 11,99 euro Premium 13,99 euro 16,99 euro

Heb je HBO Max Premium? In dat geval ben je binnenkort veel meer geld kwijt aan je abonnement, want HBO Max verhoogt de prijs met maar liefst drie euro per maand. HBO Max Standaard (zonder reclame) wordt twee euro duurder per maand. Gebruikers met HBO Basic hebben vooralsnog geen mail ontvangen, dus het is onduidelijk of de prijs van dit abonnement wordt verhoogd. Voor zowel Standaard als Premium heeft HBO Max de prijzen op de website aangepast.

Levenslange korting blijft

Gebruikers met levenslange korting op HBO Max blijven deze behouden, ook na de aanstaande prijsverhogingen. Dat betekent dat je nog steeds 50 procent korting houdt op je abonnement van HBO Max. Wel gaan de maandelijkse kosten omhoog, omdat HBO Max twee van de drie abonnementen duurder maakt. Zelfs met de levenslange korting ga je binnenkort dus meer betalen. Dit zijn de nieuwe prijzen:

Abonnement Oude prijs met korting Nieuwe prijs met korting Basic met reclame 2,99 euro 2,99 euro Standaard 4,99 euro 5,99 euro Premium 6,99 euro 8,49 euro

HBO Max voert dus flinke prijsstijgingen door, die per november worden doorgevoerd. Zeker in vergelijking met een aantal jaar geleden is de streamingdienst veel duurder geworden. HBO Max kwam in 2022 naar Nederland met een beginprijs van 6 euro per maand. Inmiddels is die prijs veel hoger geworden, waardoor je straks voor het duurste abonnement maar liefst 16,99 euro per maand betaalt.

Meer over HBO Max

Volgens HBO Max zijn de hogere prijzen nodig om de kosten van overnames, contentcreatie en productontwikkeling te dekken. Op HBO Max kijk je naar titels als House of the Dragon, The Last of Us en The White Lotus. Lang hoeven we niet te wachten op de prijsverhogingen, want HBO Max wordt in november 2025 duurder. Vanaf 6 november 2025 hanteert HBO Max de nieuwe prijzen bij alle lopende abonnementen. Nieuwe gebruikers betalen direct de hogere prijzen.

De streamingdienst voert verder geen wijzigingen door in de abonnementsopties, waardoor de huidige abonnementen blijven bestaan. De sport add-on behoudt dezelfde prijs met 5 euro per maand. HBO Max schrijft na 6 november 2025 automatisch de duurdere abonnementsprijs af. Vind je de streamingdienst te duur worden en ben je van plan je abonnement stop te zetten? Doe dat dan voor 6 november, om hogere prijzen te voorkomen. Bekijk hier welke streamingdiensten er nog meer zijn: