HBO Max voor Apple TV krijgt flinke update: nieuwe features en betere stabiliteit

De HBO Max-app voor de Apple TV heeft een flinke upgrade gekregen. De stabiliteit is verbeterd en de app krijgt nieuwe features, waaronder een zogenoemde Binge Mode.

WarnerMedia rolt momenteel een update uit voor de verouderde Apple TV-app van HBO Max. Dat schrijven zowel The Verge als Variety. De update lost een aantal grote problemen en irritaties op. Zo heeft het ouderwetse framework een upgrade gekregen en zijn er allerlei nieuwe features toegevoegd, die het streamen van HBO Max-content een stuk prettiger maken.

Denk hierbij aan nieuwe tabbladen, meer controle over je kijklijst en een makkelijkere inlogmethode. Ook is er een Binge Mode, waarmee gebruikers de aftiteling tijdens het kijken van een serie kunnen skippen. Ze gaan dan direct door naar de volgende aflevering. Soortgelijke functies zijn al lang beschikbaar bij concurrenten als Netflix en Amazon Prime Video. Het is dus fijn dat HBO Max voor de Apple TV niet langer achterblijft.

De update rolt momenteel uit. Dat betekent dat Apple TV-gebruikers ergens deze week kunnen genieten van de vernieuwde HBO Max-app. De gebrekkige app voor de Apple TV is een gevolg van ‘haastig gedrag’, zo schrijft Engadget. WarnerMedia wilde HBO Max zo snel mogelijk beschikbaar maken voor ieder platform. Gelukkig lost deze update de meeste problemen op.

HBO is een populaire streamingdienst, die sinds maart ook in Nederland beschikbaar is. De dienst creëerde klassiekers als Game of Thrones en Chernobyl en brengt veel toffe nieuwe series en films uit, die hoge ogen scoren. Ook Euphoria, alle Harry Potter-films en House of the Dragon (de prequel van Game of Thrones) vind je op HBO Max.

Voor het goedkoopste Basic-abonnement van HBO Max betaal je 5,99 euro per maand. Het Standaard-abonnement kost je 7,99 euro per maand. Met het Basic-abonnement kun je op één scherm naar films en series kijken in 720p (HD-ready). Met het Standaard-abonnement kan je maximaal op drie schermen tegelijk kijken in 1080p (Full HD). Sommige films zullen dan ook in 4K te zien zijn.

