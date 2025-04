HBO Max vraagt straks geld voor delen account: zoveel betaal je

Slecht nieuws als je een account deelt op HBO Max, want de streamingdienst gaat daar binnenkort geld voor vragen. Zoveel kost dat.

HBO Max heeft opnieuw veranderingen aangekondigd! In maart gaf de streamingdienst al aan dat de abonnementen op de schop zouden gaan. Deze nieuwe abonnementen gingen gepaard met prijsverhogingen bij HBO Max. Inmiddels zijn de nieuwe abonnenten en prijzen ingegaan, maar daar houden de veranderingen bij de streamingdienst niet op. HBO Max heeft bekendgemaakt dat het delen van een account geld gaat kosten.

In Nederland en België is het op dit moment nog toegestaan om je account van HBO Max te delen met personen buiten je huishouden. Dat was in de Verenigde Staten ook het geval, maar daar is nu verandering in gekomen. Amerikaanse gebruikers mogen hun account alleen nog delen met personen binnen hetzelfde huishouden. Wil iemand buiten het huishouden het account gebruiken? Dan vraagt HBO Max extra abonnementskosten.

Zoveel kost het

Het delen van een account op HBO Max kost 7,99 dollar per maand in de Verenigde Staten. Voor deze prijs kun je één gebruiker toevoegen aan je bestaande abonnement. Het maakt daarbij niet uit of je een abonnement met of zonder reclame hebt, bij beide opties vraagt HBO Max 7,99 dollar per maand voor een extra gebruiker. Dat bedrag komt bij de maandelijkse abonnementskosten van de streamingdienst.

De gebruiker die wordt toegevoegd krijgt een eigen account, wachtwoord en profiel in HBO Max. De streamingdienst stelt wel een aantal voorwaarden, zo moet het nieuwe lid van het abonnement minimaal 18 jaar zijn en in hetzelfde land wonen als de hoofdbetaler. Voor Amerikaanse abonnees is het per direct mogelijk om een nieuwe gebruiker toe te voegen aan een bestaand account. Welke maatregelen HBO Max treft om de nieuwe maatregelen te handhaven is vooralsnog onduidelijk.

Gevolgen Nederland

Na Netflix en Disney Plus is het straks bij HBO Max dus ook niet meer mogelijk om kosteloos je account te delen met gebruikers buiten je huishouden. Dat geldt op dit moment alleen nog voor abonnees in de Verenigde Staten, in Nederland is het nog niet zover. De gevolgen voor Nederlandse abonnees zijn nog niet bekend, maar de kans is groot dat HBO Max ook hier geld gaat vragen voor het delen van een account.

Helemaal verrassend zijn de nieuwe maatregelen niet, want HBO Max heeft eind 2024 al aangekondigd dat het delen van een account geld gaat kosten. Dit nieuwe reglement is nu ingegaan in de Verenigde Staten, vermoedelijk volgen andere landen later dit jaar. Het is de verwachting dat het toevoegen van een extra lid aan een abonnement in Nederland goedkoper dan 5,99 euro per maand zal zijn. Dat is het bedrag dat je nu maandelijks betaalt voor het goedkoopste HBO Max-abonnement.

