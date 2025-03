Het HBO Max-abonnement met de levenslange korting verdwijnt, maar welk abonnement komt ervoor in de plaats? Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit HBO Max abonnement verdwijnt (en dit gaat er veranderen)

Toen HBO Max pas nieuw was, kon je een speciaal abonnement nemen waarbij je een levenslange korting van 50 procent kreeg. HBO Max heeft echter besloten om dit oorspronkelijke abonnement te stoppen. In plaats daarvan is er een nieuw HBO Max Standard abonnement bijgekomen.

Als je niets doet word je automatisch naar dit nieuwe abonnement overgezet. De standaardprijs is 9,99 euro per maand, maar als je nu de levenslange korting hebt krijg je dit abonnement voor 4,99 euro per maand. Dat klinkt prima, maar je raakt wel een paar zaken kwijt met dit nieuwe abonnement.

Met het nieuwe Standard abonnement krijg je:

2 streams;

30 downloads;

HD & Dolby 5.1;

SDR.

Bij het oude abonnement had je echter 1 stream meer, toegang tot 4K-content en HDR. Deze functionaliteit is dus weg.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wil je dat niet? Dan kun je tot 24 maart 2025 upgraden naar het HBO Max Premium abonnement. Bij dit abonnement krijg je:

4 streams;

100 downloads (limieten van toepassing);

4K & Dolby Atmos;

HDR.

Normaal betaal je voor dit abonnement 13,99 per maand. Maar bezitters van de levenslange korting kunnen dit abonnement nu voor 6,99 euro krijgen.

Je moet wel rekening houden met een paar zaken. Als je nu voor het premium abonnement kiest met de 50 procent korting en later terug wilt naar het standaard (of zelfs Basic) abonnement, dan raak je deze korting kwijt.

Zo krijg je de nieuwe korting bij HBO Max

Iedereen die nu de levenslange korting bij HBO Max krijgt heeft een e-mail gekregen. Om de nieuwe levenslange korting van 50 procent te verzilveren, moet je onderaan deze mail klikken op ‘Nu verzilveren’. Doe je niets? Dan wordt je korting overgezet naar het HBO Standard abonnement.

HBO Max opzeggen

Wil je dat niet en het abonnement opzeggen? Dan moet je de automatische verlenging uitzetten in je abonnementsinstellingen van jouw account vóór 24 maart.

HBO Max alternatieven

Ben je eigenlijk een beetje uitgekeken op HBO Max? Gelukkig zijn er genoeg andere streamingdiensten om lekker te bingen. Bekijk hier het aanbod: