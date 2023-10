HBO Max gaat in 2024 veranderen (en de prijs waarschijnlijk ook)

HBO Max krijgt in 2024 een totale make-over, en dat heeft helaas niet alleen maar voordelen: dit moet je weten.

HBO Max in 2024

De streamingdienst HBO Max gaat alweer een tijdje mee in Nederland: sinds 8 maart 2022 kun je er genieten van series van HBO, films van Warner Bros. en tekenfilms van Cartoon Network. Maar in 2024 gaat er flink wat veranderen, komt de dienst ook naar België, en wordt het aanbod nog verder uitgebreid.

Dit heeft te maken met een switch die al heeft plaatsgevonden in de VS. Daar heet HBO Max voortaan gewoon ‘Max’, en zijn de films en series van discovery+ ook toegevoegd aan de streamingdienst. In Nederland mag deze naamsverandering niet – hier heeft Omroep Max al de rechten op de naam – maar de extra content komt hier wél naartoe.

HBO Max prijs in 2024?

De prijs van het nieuwe HBO Max is nog een groot vraagteken, al verwachten we slecht nieuws. Door de extra content heeft HBO de nodige redenen om de abonnementsprijs te verhogen, en bovendien is het een kans om mensen die sinds het begin lid zijn (en maar € 3,99 per maand betalen) ook meer te laten betalen. Je krijgt immers een andere dienst dan voorheen.

Kijken we naar de prijzen in de VS, waar Max dus al gelanceerd is, dan zien we ook al een prijsverhoging. Daar is het abonnement met alle toeters en bellen, dus met 4K streaming en toegang voor vier familieleden, nu $ 19,99. Dat was voorheen $ 15,99. Goed, we denken niet dat de € 7,99 die je nu in Nederland betaalt opeens naar de Amerikaanse prijs springt, maar een maandelijks bedrag van € 9,99 is niet ondenkbaar. Voorlopig kun je nog een abonnement met de huidige prijs afsluiten:

Meer nieuws volgt

We zullen ongetwijfeld binnenkort meer horen over het nieuwe HBO Max in Nederland en België, inclusief de prijzen.