Hardware gelekt in iOS 16.4 – aan welk geheim product werkt Apple?

Gelekte hardware in iOS 16.4 wijst op een compleet nieuw Apple-product. Werkt Apple aan een nieuwe Mac Pro, of gaat het toch om de Apple Reality?

Nieuwe hardware in iOS 16.4 gelekt

iOS 16.3.1 is pas net uit, maar Apple heeft de bèta voor iOS 16.4 al gelanceerd. Deze versie is bedoeld voor ontwikkelaars, zodat ze meteen met de nieuwe functies in de systeemupdate aan de slag kunnen. Benieuwd naar wat je in iOS 16.4 kan verwachten? We zetten eerder alle nieuwe functies voor je onder elkaar.

Naast deze nieuwe functies is er nog iets anders dat zeer opvallend is: in iOS 16.4 is hardware gevonden die wijst op een compleet nieuwe Apple-device. Aan welk geheim project is Apple aan het werken?

Nieuwe code wijst op nieuwe Mac Pro of Apple Reality

In iOS 16.4 is een nieuwe device-class toegevoegd met de naam ‘ComputeModule’. Hierdoor zijn meteen een aantal dingen duidelijk. Het belangrijkste dat hieruit blijkt is dat Apple inderdaad aan een compleet nieuw product werkt. Verder draait dit toestel op iOS óf een variant daarvan, én het is in een vergevorderd stadium wat betreft de ontwikkeling.

Er zijn twee opties die voor de hand liggen als we naar deze hardware kijken: Apple werkt aan een nieuwe Mac Pro of aan de Apple Reality. Wat is waarschijnlijker?

Apple werkt aan een nieuwe Mac Pro

Het is goed mogelijk dat Apple werkt aan een opvolger voor de Mac Pro. In 2019 bracht Apple een van de grootste updates uit voor de Mac Pro. Het ontwerp was vrijwel ongewijzigd, maar van binnen was de Mac Pro een van de snelste computers van dat moment. Het is de verwachting dat Apple de nieuwe computer dit jaar nog presenteert, waarvoor de hardware in iOS 16.4 een eerste aanwijzing kan zijn.

De nieuwe Mac Pro zal (eindelijk) draaien op Apple Silicon, Apple’s eigen chip. De Mac Pro krijgt daarnaast waarschijnlijk een nieuwe M2 Ultra-chip, een chip met een 24-core cpu en een 76-core gpu met minimaal 192 GB aan werkgeheugen. Naar verwachting is ook de nieuwe Mac Pro uit te breiden met meer opslagruimte, werkgeheugen en andere aspecten.

Nieuwe hardware in iOS 16.4 kan ook wijzen op Apple Reality

De andere optie: de nieuwe hardware in iOS 16.4 wijst op de langverwachte Apple Reality. De geruchten gaan inmiddels al jaren, maar hoe het er nu naar uitziet verschijnt Apple’s eerste VR-bril begin 2023 toch echt. Uit de broncode en logbestanden van de App Store bleek al dat Apple werkt aan xrOS, het besturingssysteem van Apple Reality. De code in iOS 16.4 kan hier opnieuw naar verwijzen.

De bril is vooral gemaakt voor het streamen van videocontent en communicatie, zoals videobellen. Het apparaat is naar verwachting relatief licht en beschikt over twee 4K-schermen met micro-led. De VR-bril heeft verder 15 camera’s en een geavanceerde processor, die ongeveer net zo krachtig is als de M1-processor van de Mac. Met een prijs van 3000 dollar is het geen bril voor het grote publiek.

Nieuwe devices verschijnen voor eind 2023

Apple werkt dus hoe dan ook aan een nieuw toestel, dat nog voor het einde van 2023 verschijnt. In de hardware van iOS 16.4 zijn overigens niet één maar twee nieuwe codes gevonden, onder de noemer ‘ComputeModule13,1’ en ‘ComputeModule13,3’. Het is dus ook goed mogelijk dat Apple aan beide toestellen aan het werken is op dit moment.

Ben je benieuwd wat we nog meer van Apple verwachten dit jaar? De HomePod en de nieuwe MacBook Pro’s zijn inmiddels al verschenen. Lees hier welke lanceringen we nog van Apple verwachten in 2023.

