Dit zijn de handigste (en leukste) apps om Koningsdag te vieren

Koningsdag mag eindelijk weer gevierd worden. Ga je lekker feesten of ben je van plan om heerlijk rond te neuzen op alle rommelmarkten? Wat je ook van plan bent tijdens deze Koningsdag, wij hebben de handigste apps al voor je verzameld!

Handige apps voor Koningsdag

Het is even rustig geweest, maar dit jaar is het zover: Koningsdag mag weer volop gevierd worden. Waarschijnlijk gaat het daarom heel in Nederland ontzettend druk worden met feestvierders en op grote rommelmarkten. Ga je feest vieren of je garage verkopen? Dan hebben wij de handigste apps voor je verzameld die je tijdens Koningsdag zeker goed van pas komen!

Apps voor verkopers

Ben je van plan om tijdens Koningsdag eens flink te cashen door op de rommelmarkt al je oude spullen te verkopen? Zorg dan dat je in ieder geval deze apps voor verkopers tijdens Koningsdag bij de hand hebt.

Tikkie: makkelijk digitaal betalen

Papier- en muntgeld is een beetje uit de gratie geraakt sinds de Coronadagen. Daarom moet je als verkoper tegenwoordig ook digitaal je betalingen kunnen doen. Het makkelijkst doe je dit met de app Tikkie. Je tikt op het plusje, voert het bedrag in en geeft de betaling een naam. Vervolgens tik je op het icoontje voor de QR-code. Die code laat je door de koper scannen om te betalen via iDeal. Simpel toch?

Natuurlijk kun je tegenwoordig met vrijwel elke bankieren-app een QR-code maken voor een betaling. Die kan de koper dan scannen om vervolgens met iDeal de betaling te regelen. De app Tikkie maakt het echter wat makkelijker en overzichtelijker.

Tikkie ABN AMRO Bank N.V. 9,6 (34.235 reviews) Gratis via App Store via App Store

SumUp: als je van plan bent om écht veel te verkopen

Verkoop je vooral nieuwe spullen en wil je ook een factuur kunnen geven of misschien je voorraad bij kunnen houden? Dan volstaat Tikkie niet meer. Dan is misschien de app SumUp beter geschikt. Hiermee heb je ook toegang tot handige overzichten, terugbetalingen en dagafsluitingen. Het is zelfs mogelijk om een pinapparaat te huren. Houd er echter wel rekening mee dat je per transactie een klein bedrag moet betalen.

SumUp SumUp Limited 6,6 (118 reviews) Gratis via App Store via App Store

Marktplaats: verkoop je overgebleven spullen

Heb je aan het eind van de dag nog spullen over? Zet ze dan op Marktplaats. Het erop zetten is zo gepiept en het kost niets. Je moet alleen wel even zorgen dat je wat goede foto’s maakt en een goede beschrijving verzint.

Marktplaats - koop en verkoop Marktplaats BV 9,2 (535.005 reviews) Gratis via App Store via App Store

Handigste apps voor feestvierders tijdens Koningsdag

Ook voor feestvierders mogen sommige apps niet ontbreken op je iPhone. Dit zijn de handigste apps tijdens Koningsdag voor fanatieke feestvierders!

FestivALL: alle festivals op een rijtje

Tijdens Koningsdag worden er verschillende festivals gehouden. Ook de dagen eromheen is er vaak nog wat leuks te doen. Ben je van plan om een aantal dagen flink uit je dak te gaan, dan is deze app zeker iets voor jou. Hiermee vind je alle festivals die rondom Koningsdag worden gehouden.

FestivAll, all music festivals GOMES & BORRALHO - SOFTWARE, LDA 10 (1 reviews) Gratis via App Store via App Store

Woov: handig voor festivalgangers

De app Woov is vooral handig als je al weet welk festival je wilt bezoeken. Je ziet waar je vrienden zijn op de kaart en met het persoonlijk tijdschema heb je een duidelijk overzicht van alle acts die je wilt bekijken. Je hoeft met Woov nooit meer ‘linksvoor’ of ‘bij de bar’ afspreken.

Woov - Your Festival Companion WOOV B.V. 9,6 (19 reviews) Gratis via App Store via App Store

Shazam: herkent elk liedje

Stiekem is Shazam altijd handig om te hebben, maar vooral bij optredens tijdens Koningsdag komt de app je soms erg van pas. Hoor je een leuk liedje, maar weet je niet wat voor nummer het is? Gebruik dan de app Shazam en je weet binnen no-time welk liedje het is.

Shazam Shazam Entertainment Ltd. 9,6 (394.548 reviews) Gratis via App Store via App Store

Meer onmisbare apps voor Koningsdag

Natuurlijk zijn er ook een aantal apps die handig zijn voor zowel de feestvierders als verkopers. Dit zijn drie andere onmisbare apps die je even moet installeren.

9292 reisplanner: onmisbaar voor openbaar vervoer

Een reisplanner is natuurlijk onmisbaar op deze dag, als je van plan bent met het openbaar vervoer te gaan. De beste app hiervoor is 9292 reisplanner. Hierin zie je precies wanneer de treinen en bussen rijden, ook tijdens de Oranjedienstregeling.

9292 reisplanner OV + e-ticket 9292 8,6 (20.485 reviews) Gratis via App Store via App Store

HogeNood: vind de dichtstbijzijnde toiletten

Je ontkomt er op deze dag niet aan: soms moet je gewoon naar het toilet. Maar wildplassen kun je beter niet doen met al die torenhoge boetes. Geen nood, want de app HogeNood komt je dan goed van pas. Hiermee vind je de dichtstbijzijnde (openbare) toiletten en kun je zelfs beoordelingen van andere gebruikers zien.

HogeNood - vind toiletten App-vise V.O.F 8,8 (885 reviews) Gratis via App Store via App Store

JustSelfie: maak een passende selfie tijdens Koningsdag

Tijdens Koningsdag wil je natuurlijk een bijpassende selfie maken. Met de app JustSelfie maak je er zeker weten iets speciaals van. De app heeft verschillende filters die zich automatisch aanpassen aan de feestdagen. Zo krijg je in deze app tijdens Koningsdag allemaal maffe oranje filters te zien: tover jezelf om in Maxima of geef jezelf een oranje pruik. Het kan (en mag) allemaal.

Just selfie Wesley de Groot 10 (4 reviews) Gratis via App Store via App Store

Ga je ook lekker feesten tijdens Koningsdag en heb je nog leuke app-ideeën? Laat het ons weten! En wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan eventjes aan voor onze nieuwsbrief en download de iPhoned-app! Volg ons ook op Facebook en Instagram.