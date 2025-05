Er zit een handige verborgen functie in Apple Kaarten – zo werkt ‘ie

iOS 19 wordt volgende maand onthuld, maar er zit sinds iOS 18 al een handige verborgen functie in Apple Kaarten. We laten zien hoe die werkt.

Handige verborgen functie in Apple Kaarten

iOS 18 heeft een aantal handige verbeteringen naar Apple Kaarten (ook wel Apple Maps) gebracht. Zo kun je nu eenvoudig en snel een locatie aan je bibliotheek toevoegen. Dat doe je door op een locatie te tikken en vervolgens op het plusteken rechtsboven in het informatievenster. Hierdoor vind je de plek later veel gemakkelijker terug en bovendien wordt de plek duidelijker op de kaart weergegeven.

Locaties opslaan heeft echter nog een derde voordeel: het ontgrendelt een functie voor verborgen notities. Nadat je op de ‘+’-knop hebt getikt om een plaats op te slaan, zie je een nieuw gedeelte met de naam ‘Voeg een notitie toe’.

Voeg een notitie toe

Als je tikt op ‘Voeg een notitie toe’, kun je alles noteren wat je maar wilt onthouden over de betreffende locatie. Je notitie is alleen zichtbaar voor jezelf, dus je hoeft verder nergens rekening mee te houden. Er zijn momenteel nog geen opmaakopties, maar mogelijk voegt Apple die functie in een toekomstige update van Kaarten nog toe.

Het toevoegen van een notitie is een geweldige manier om belangrijke informatie over een plek te bewaren voor later. Noteer bijvoorbeeld welk bijzonder gerecht je in een bepaald restaurant nog absoluut ooit wilt proberen. Maar je kunt er natuurlijk ook je eigen ervaringen in kwijt, of andere belangrijke informatie over de betreffende locatie.

Je kunt ook notities toevoegen aan pins. Zodoende kun je bijvoorbeeld een notitie gebruiken om instructies op te slaan. Denk aan de handigste manier om een groot gebouw binnen te gaan, of welk bel je moet gebruiken. Het is een handige en flexibele functie in Apple Kaarten die iedereen op zijn eigen manier zal gebruiken.