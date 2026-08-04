Eerste functie van iOS 28 is nu al bekend (en die maakt je iPhone nóg handiger)

Apple werkt aan een handige functie voor iOS 28 die het een stuk gemakkelijker maakt om via je iPhone samen te werken met andere apparaten.

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Eerste functie van iOS 28 is nu al bekend

iOS 27 verschijnt binnenkort, op iOS 28 moeten we nog ruim een jaar wachten. Desondanks is er nu al een handige nieuwe functie van iOS 28 bekend geworden. Apple heeft namelijk bevestigd dat het werkt aan een nieuwe oplossing waarmee het klembord van een iPhone en een Windows-pc met elkaar kunnen synchroniseren.

Op Apple-apparaten bestaat deze functie al langer. Met Universeel klembord (Universal Clipboard) kun je bijvoorbeeld tekst op je iPhone kopiëren en die direct op een Mac of iPad plakken. Voor Windows-pc’s bestaat zo’n mogelijkheid nog niet. Microsoft vroeg Apple daarom eerder dit jaar om een vergelijkbare functie beschikbaar te maken. Volgens het bedrijf verwachten gebruikers dat dit soort basisfuncties gewoon werken, ook als ze apparaten van verschillende fabrikanten gebruiken.

Waarschijnlijk in 2027

Apple noemt nog geen specifieke softwareversie, maar de planning wijst erop dat de nieuwe functie onderdeel wordt van iOS 28. Het zou om een omvangrijk project gaan dat naar verwachting in 2027 wordt afgerond. Eerst verschijnt er een ontwikkelaarsversie, waarna de functie later voor alle gebruikers beschikbaar komt.

Apple beoordeelde eerst of de functie kon worden toegevoegd zonder de veiligheid van iOS in gevaar te brengen. Inmiddels heeft het bedrijf bevestigd dat de ontwikkeling doorgaat. De nieuwe functie werkt via een extension die merkt wanneer je iets naar het klembord kopieert. Vervolgens kan die inhoud worden gedeeld met een gekoppelde Windows-pc. Andersom moet dat uiteindelijk ook mogelijk zijn. Apple benadrukt dat gebruikers per computer eerst één keer toestemming moeten geven.

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