Halide brengt macromodus van iPhone 13 Pro naar oudere iPhones

Bekende camera-app Halide komt met een nieuwe functie voor de iPhone 8 en nieuwer: macromodus. We zagen macromodus onlangs op de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max.

Macromodus dankzij Halide niet langer exclusief voor iPhone 13 Pro

Camera-app Halide kondigde vandaag een grote update aan voor de iPhone 8 en nieuwer. De update – versie 2.5 – brengt de macromodus naar oudere iPhones. De macromodus is een van de grote nieuwe functies van de iPhone 13 Pro. Dankzij de feature kunnen gebruikers voorwerpen op slechts 2 centimeter afstand haarscherp vastleggen.

De nieuwe macromodus-functie is erg toegankelijk, aldus Halide’s Ben Sandofsky. “Macrofotografie is binnen Halide een bewuste ‘modus’. Dat is op de iPhone 13 Pro niet het geval; de smartphone schakelt vanzelf over. De groothoeklens stelt in Halide nog steeds automatisch scherp op onderwerpen die heel dichtbij komen. We geloven echter dat het maken van macrofoto’s het beste gaat als de modus verschillende fotografie-stijlen ondersteunt.”

Macrofoto gemaakt met Halide

Om toegang te krijgen tot de macromodus van Halide, tik je op de AF-knop. Vervolgens tik je op het knopje met de tulp. Fun fact: de ontwerper van Halide – Sebastiaan de With – is Nederlands. Vandaar de tulp. Halide is gratis te vinden in de App Store. Wil je echt alle functies? Dan kost de app maandelijks een bepaald bedrag. De macromodus is inbegrepen in de gratis versie.

Meer over macromodus

Met macromodus wordt fotograferen ineens een stuk leuker. Wilde je altijd al weten hoe bladnerven er van dichtbij uitzien? Ben je benieuwd hoeveel krasjes je zilveren ring heeft? Macromodus opent de deur naar een nieuwe fotografie-dimensie.

We hebben de macromodus op de nieuwe iPhones uitgebreid getest. Ben je benieuwd in hoeverre de nieuwe feature onze verwachtingen waarmaakt? Je vindt voorbeelden en resultaten in onze review van de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max.

