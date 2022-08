Haal alles uit iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura!

Het is bijna zover. Apple zal zeer binnenkort grote updates uitbrengen voor je iPhone, iPad en Mac, en er zal heel veel veranderen. Met deze magazines maakt je een vliegende start met alle nieuwe functies van iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura.

Haal alles uit je iPhone, iPad en Mac met Het grote iPad & iPhone boek 2023 of Mac voor beginners 2023. Beide magazines staan vol met handige tips, workshops en liggen al voordat de Apple-updates uitkomen op je deurmat. De verwachte leveringsdatum? Het grote iPad & iPhone boek 2023 wordt bezorgd rond 6 september, Mac voor beginners 2023 wordt bezorgd rond 20 september.

iPhoned werkt samen met iCreate die beide magazines heeft gemaakt en nu een interessante pre-order actie heeft. Bestel vóór 28 augustus en ontvang de edities als eerste in huis.

Het grote iPad & iPhone boek 2023 = €12,99 + €2,50 verzendkosten

Mac voor beginners 2023 = €12,99 + €2,50 verzendkosten

Beide specials voor slechts €25,- inclusief gratis verzending

Het grote iPad & iPhone boek 2023

Wat hebben de nieuwe updates iOS 16 en iPadOS 16 te bieden? En hoe werkt het allemaal? In deze uitgave leggen we je alle basisbeginselen uit van beide apparaten. Daarnaast gaan we aan de slag met álle nieuwe functies van de besturingssystemen. Wil je straks:

✔ Jouw persoonlijke vergrendelscherm helemaal zelf ontwerpen?

✔ Werken aan je gezondheid en conditie met jouw iPhone?

✔ Zorgen dat je je Apple-producten goed beveiligd zijn?

✔Jouw fotografie-skills upgraden met de nieuwe functies van Foto’s?

Dit en meer lees je in het Het grote iPad & iPhone boek 2023! Haal net als vele anderen alles uit de nieuwe versies van iPadOS en iOS.

Mac voor beginners 2023

Je Mac is een bijzonder veelzijdig apparaat waar je veel mee kunt. Veel meer dan je voor mogelijk houdt. Wil je precies weten hoe je iMac of MacBook werkt? En kennismaken met alle nieuwe functies van macOS Ventura? Dan is Mac voor beginners wat je nodig hebt! In heldere taal vertelt het magazine je precies wat je weten moet over alle vernieuwingen in macOS Ventura.

Wil jij net als vele anderen:

✔ Je Mac aan je voorkeuren aanpassen met de nieuwe Systeeminstellingen?

✔ Tijd besparen door het gebruik van Stage Manager en Focus?

✔ Creatief aan de slag gaan met iMovie en GarageBand?

Mac voor beginners is de handleiding die Apple je niet geeft!