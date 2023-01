‘Apple breidt micro-led uit naar de iPhone, iPad en Mac’

Volgens Mark Gurman brengt Apple het nieuwe micro-led-scherm ook naar de iPhone, iPad en Mac. Maar wanneer is Apple dit van plan?

Apple introduceert eigen schermen met micro-led

De geruchten gaan al langer: Apple is van plan om zelf schermen te gaan fabriceren. Eerder werd al duidelijk dat het bedrijf de opvolger van de Apple Watch Ultra gaat voorzien van een micro-led-scherm. Dit scherm wordt gemaakt door Apple zelf, waardoor het bedrijf dan waarschijnlijk geen schermen meer laat maken door Samsung en LG.

Mark Gurman bevestigt nu de geruchten dat Apple met een eigen micro-led-scherm komt. Micro-led wordt gezien als de betere variant van oled. Het grote voordeel is namelijk dat het gevaar van inbranden op deze schermen veel kleiner is. Micro-led gaat langer mee en is energiezuiniger, dus je doet langer met je accu.

Micro-led: fellere kleuren en een bredere kijkhoek

De nieuwe schermen van Apple krijgen naar verluidt helderdere en fellere kleuren. De micro-led-schermen krijgen bovendien een bredere kijkhoek. Zo kijk je gemakkelijker samen een film of serie op je iPhone, zonder dat iemand het beeld niet fel genoeg ziet. En op je Apple Watch zie je ook vanaf de schuinste hoek nog duidelijk de tijd.

De kleuren van deze schermen blijven ook heel lang goed. Dit is het grootste voordeel van micro-led: de kwaliteit van het scherm blijft gewaarborgd en gaat niet – zoals bij oled – na een tijd achteruit. Duurzaamheid is zo een groot voordeel van micro-led.

Eerste micro-led-scherm verwacht in 2024

De nieuwe versie van de Apple Watch Ultra wordt dus het eerste apparaat van Apple met een micro-led-scherm. De tweede generatie Apple Watch Ultra verwachten we volgend jaar, de presentatie van de nieuwe Ultra is dan tegelijk de introductie van Apples eerste eigen scherm. De verwachting is dat Apple het micro-led-scherm daarna als eerste naar de iPhone (Pro) brengt.

De grote uitdaging bij het uitbreiden van van micro-led naar meerdere devices is volgens Gurman namelijk de grootte van het scherm. Dit heeft te maken met de complexe technologie die nodig is om het scherm te produceren en de kosten van dit productieproces. Om deze reden brengt Apple het nieuwe scherm eerst naar de kleinere devices.

iPhone, iPad en Mac volgen de komende tien jaar

Gurman verwacht hierdoor dat alle devices van Apple pas over tien jaar voorzien zijn van een micro-led-scherm. De iPhone volgt relatief snel met een micro-led-scherm, maar voor de iPad en Mac is meer tijd nodig. Zo verwacht Gurman dat de iPhone al zes jaar lang gebruik maakt van een micro-led-scherm, voordat het scherm naar de iPad wordt gebracht.

Heb jij geen zin om zo lang te wachten op de nieuwe schermen? Apple heeft al een nieuwe technologie aan het scherm van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max toegevoegd: de always-on functie.

Zoals de naam doet vermoeden, zorgt deze techniek ervoor dat het scherm altijd aanstaat.

