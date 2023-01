Gurman: Apple Reality wordt in de lente gepresenteerd

In navolging van Apple-analist Kuo zegt nu ook Mark Gurman dat de Apple Reality deze lente verschijnt. Kunnen we de VR-bril dan eindelijk verwachten?

Gurman voorspelt Apple Reality in de lente

Mark Gurman, de doorgaans erg betrouwbare Apple-analist van Bloomberg, verwacht de Apple Reality deze lente al. Hiermee volgt Gurman dezelfde tijdlijn als Ming-Chi Kuo, die eerder al voorspelde dat de Apple Reality dit voorjaar verschijnt.

Volgens Kuo bestaat de kans dat dit voorjaar nog te vroeg is en dat Apple de VR-bril iets later uitbrengt. Dit zou dan gebeuren tijdens de WWDC (Worldwide Developers Conference) van Apple in juni. Gurman is hier nu stelliger in: hij voorspelt dat de bril nog voor dit evenement wordt aangekondigd. De VR-bril moet dan in de herfst van dit jaar in de verkoop gaan.

Apple Reality zou in januari al aangekondigd worden

Volgens Gurman loopt Apple – net als Kuo al eerder meldde – achter op schema door problemen met de software. Oorspronkelijk was de aankondiging van de VR-bril deze maand gepland, maar door ontwikkelingsproblemen is deze lancering nu verplaatst naar het voorjaar.

Door deze problemen heeft Apple er nu voor gekozen om ontwikkelaars van andere projecten te verplaatsen naar het team dat xrOS ontwikkelt. Dit heeft als gevolg dat andere besturingssystemen, zoals iOS 17 of iPadOS 17, dit jaar waarschijnlijk geen grote updates krijgen.

Lees meer: iOS 17 krijgt geen grote, nieuwe functies (maar een ander OS wél)

Eerste versie Apple Reality al opgestuurd naar ontwikkelaars

Gurman stelt dat de eerste versie van de Apple Reality al is opgestuurd naar ontwikkelaars. Hiermee kunnen ze aan de slag kunnen om apps of games te maken. Gurman benadrukt dat het hier nog om een prototype gaat, het ontwikkelingsteam heeft de komende maanden nog hard nodig om het product af te maken.

Grote updates voor andere devices blijven dit jaar uit

Grote updates voor andere Apple-apparaten blijven dit jaar uit, verwacht Gurman. Zo worden er geen grote veranderingen voor de AirPods en Apple Watch verwacht. Er komt waarschijnlijk wel een Apple Silicon Mac Pro, net als een MacBook Air met een 15 inch-scherm.

Nog een interessante mogelijke update is een nieuwe versie van de HomePod. De slimme luidspreker kwam voor het laatst uit in 2018 en het is hoog tijd voor een update. Waar Apple dit jaar precies mee komt blijft gokken, maar Kuo en Gurman zijn het in ieder geval over één ding eens: de Apple Reality verschijnt dit jaar.

