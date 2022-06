‘Apple komt in 2023 met grotere 14,1 inch iPad Pro’

Apple werkt mogelijk aan een grotere iPad Pro. De gigantische tablet zou een scherm van maar liefst 14,1 inch hebben en in 2023 op de markt komen. Wordt dit dan echt een laptopvervanger?

Grotere iPad Pro op komst?

De grootste iPad Pro heeft al sinds de eerste versie uit 2015 een 12,9 inch-scherm. Daar komt mogelijk verandering in, want de betrouwbare analist Ross Young beweert dat Apple aan een nieuwe versie van de tablet werkt. Het zou gaan om een nóg grotere iPad Pro met een 14,1 inch-display. Daarmee lijkt de tablet op de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Zoals je mag verwachten zal deze premium iPad over een prachtig mini-led-scherm en ProMotion beschikken. Een andere lekker, Majin Bu, denkt dat het basismodel 16GB RAM en 512GB opslagruimte krijgt. Dat maakt wel duidelijk dat Apple mikt op echte professionals. Waarschijnlijk draait de tablet op de M2-chip die we kennen uit de MacBook Air 2022.

We hebben al vaker geruchten gehoord over een grotere iPad Pro, maar dit keer lijkt het ook echt logisch. Met iPadOS 16 wordt het namelijk gemakkelijker om de tablet te gebruiken als laptopvervanger. Vooral Stage Manager is een flinke verandering. Daarmee kun je eindelijk vensters groter en kleiner maken, net als op de Mac, en apps over elkaar heen plaatsen. Hoe groter het scherm, hoe meer profijt je daarvan hebt.

Dit moet je weten over iPadOS 16

Apple kondigde iPadOS 16 aan tijdens de ontwikkelaarsconferentie WWDC 2022. Naast Stage Manager bevat de nieuwe software nog meer vernieuwingen. De update richt zich vooral op samenwerking. Zo kun je samen met anderen aan een document werken. Met de app FreeForm, een digitaal whiteboard, wordt ook brainstormen heel gemakkelijk. Apple brengt iPadOS 16 deze herfst officieel uit.

