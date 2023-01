‘Grotere Apple iPad Pro op komst’ (maar het is niet wat je denkt)

Volgens geruchten gaat Apple een nog grotere iPad Pro uitbrengen. Jammer genoeg zijn het verder kleine aanpassingen (met één uitzondering).

Grotere iPad Pro op komst

Doorgaans betrouwbare analist Ross Young zegt dat Apple bezig is met de ontwikkeling van een 11,1-inch en 13-inch iPad Pro. De recentste versie van de iPad Pro verscheen in 2022. Dit was een 12,9-inch en een 11-inch tablet.

Ondanks dat de nieuwe iPad Pro één inch groter is, heeft dat waarschijnlijk geen betrekking op de afmetingen van de tablet. De schermgrootte is wel iets groter, maar vermoedelijk wordt de bezel (het zwarte frame) wat smaller gemaakt om ruimte te bieden voor het grotere scherm.

Meer veranderingen bij grotere iPad Pro

Volgens Ross Young gaat er echter nog meer veranderen bij de nieuwe iPad Pro-modellen. Zo zegt hij dat Apple van plan is om over te stappen op oled-schermen. De huidige iPad Pro 2022 (12,9-inch) heeft een mini-led display en de iPad Pro 2022 (11-inch) moet het nog met ‘slechts’ een LCD-scherm doen.

Dat Apple overstapt naar oled voor beide versies van de tablet is opvallend. Het beste scherm was altijd voor de grootste iPad. Nu beide iPad Pro-versies volgens hem een oled-scherm krijgen, lijkt Apple af te stappen van deze verdeling. Je moet nog wel even geduld hebben, want de analist zegt dat de nieuwe Pro-modellen pas in 2024 beschikbaar komen.

Geen extra grote iPad Pro meer?

Ross Young heeft in het verleden ook geroepen dat Apple van plan is om een extra grote iPad Pro uit te brengen. Deze 14,1-inch iPad Pro moest dan ergens dit jaar verschijnen. Hij vertelt nu dat Apple op dit moment geen 14,1-inch iPad Pro in ontwikkeling heeft.

Dat betekent overigens niet dat Apple helemaal afziet van extra grote iPad Pro-modellen. Volgens Bloomberg is Apple nog steeds geïnteresseerd in grotere iPad Pro’s. Daarnaast duiken er regelmatig geruchten op over een 16-inch iPad.

