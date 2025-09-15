Apple brengt vandaag 8 (!) grote updates uit (voor deze apparaten)

Yannick Chalkiopoulos
15 september 2025, 13:30
4 min leestijd
Apple brengt vandaag 8 (!) grote updates uit (voor deze apparaten)

Updaten maar! Apple brengt vandaag maar liefst acht grote updates uit. Deze Apple-apparaten krijgen vanavond een belangrijke software-update!

8 grote Apple-updates

Het is weer tijd om te updaten! Er staan voor vandaag maar liefst acht nieuwe softwareversies op de planning. Het gaat om grote updates, waarmee alle Apple-apparaten bijgewerkt kunnen worden. Voor de iPhone, iPad, Apple Watch, Mac(Book), Apple TV, Apple Vision Pro, HomePod én AirPods verschijnen vanavond belangrijke software-updates. Benieuwd welke dat zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. iOS 26

Voor de iPhone is iOS 26 de belangrijkste software-update van het jaar. Apple introduceert Liquid Glass, waarmee het besturingssysteem een compleet nieuwe interface krijgt. Daarnaast krijgen vrijwel alle applicaties meer functies, net als het Begin- én Vergrendelscherm van de iPhone. Wil je meer weten over iOS 26? Lees hier alles over de grootste software-update van het jaar voor de iPhone:

iOS 26 gemist

2. iPadOS 26

Waar iOS 26 vanavond naar de iPhone komt, krijgt de iPad juist de update naar iPadOS 26. Met iPadOS 26 introduceert Apple eveneens Liquid Glass, waardoor de iPhone en iPad een soortgelijke interface krijgen. Dat is niet alles, want de iPad krijgt er meerdere nieuwe applicaties bij. Zo kun je de Telefoon-app voor het eerst op de tablet van Apple gebruiken. Multitasken gaat vanaf iPadOS 26 veel gemakkelijker, want de iPad neemt veel handige functies van macOS over.

ipados 26 header

3. watchOS 26

Draag je een Apple Watch? In dat geval hebben we goed nieuws, want de smartwatch krijgt er vanavond een aantal handige features bij. De Apple Watch wordt uitgebreid met een slaapscore, bloeddrukmeter én een gezondheidscoach. Daarnaast krijgt de smartwatch ondersteuning voor een nieuw polsgebaar en komt Liquid Glass met watchOS 26 naar de Apple Watch. De interface van de smartwatch ziet er daardoor anders uit dan in eerdere versies van watchOS.

Apple Watch watchOS26

4. macOS 26 (Tahoe)

Voor de Mac(Book) brengt Apple vanavond macOS Tahoe (26) uit. Net als de iPhone, iPad en Apple Watch krijgt de Mac(Book) een nieuwe interface met Liquid Glass. Het Bedieningspaneel ziet er daardoor anders uit na het installeren van macOS 26. Andere verbeteringen zijn de introductie van de Telefoon- en Games-app, meer toegankelijkheidsfuncties en een vernieuwde Spotlight.

macOS 26 ondersteuning

5. tvOS 26

We zien Liquid Glass dit jaar ook terug op het grootste scherm, want tvOS 26 brengt een nieuwe interface naar de Apple TV. Het Bedieningspaneel krijgt door Liquid Glass een ander ontwerp en wordt uitgebreid met meer functies. Met tvOS 26 krijgt een aantal Apple-apps handige nieuwe verbeteringen, waaronder FaceTime en de Telefoon-app. Wil je weten wat er nog meer verandert op je Apple TV? Lees hier alles over de update:

design tvos

6. visionOS 26

De Apple Vision Pro is nog niet verschenen in Nederland en België, maar het besturingssysteem voor de ruimtelijke computer krijgt wél al jaarlijkse updates. Met visionOS 26 voert Apple kleine verbeteringen door, zo is de Persona veel realistischer en komen widgets naar visionOS. Ben je benieuwd wanneer waar je de Apple Vision Pro inmiddels kunt halen? Bekijk hier alle Europese landen waar de Vision Pro beschikbaar is:

visionos 26

7. HomePod Software 26

Zelfs de HomePod krijgt vanavond een nieuwe softwareversie. Met HomePod Software 26 introduceert Apple een drietal nieuwe functies bij de speaker. De HomePod krijgt ondersteuning voor crossfade in Apple Music, je kunt het wifi-netwerk van de HomePod zelf kiezen en de HomePod ondersteunt straks bellen via de Apple TV. Wil je meer weten over de eerste twee functies? Hier leggen we uit wat er gaat veranderen bij de HomePod en de HomePod mini.

HomePod mini

8. AirPods

Met iOS 26 krijgt niet alleen je iPhone er nieuwe functies bij, ook de AirPods worden een stuk beter door nieuwe firmware. De oortjes worden uitgebreid met slaapdetectie, zodat de audio automatisch wordt gepauzeerd als je in slaap valt. Je kunt de AirPods daarnaast als afstandsbediening gebruiken bij het maken van foto’s met je iPhone, zodat je het toestel op een bepaalde afstand kunt plaatsen. Dit zijn alle nieuwe functies die met iOS 26 via nieuwe firmware naar je AirPods komen:

airpods pro 3 header

Release van alle Apple-updates

Apple voorziet de besturingssystemen dit jaar van een nieuwe naamgeving, waardoor alle softwareversies voor het eerst hetzelfde nummer hebben. Met dit nummer verwijst Apple naar 2026, het jaar waarin de software voornamelijk wordt gebruikt. Dat geldt helaas niet voor alle gebruikers, want een aantal toestellen heeft geen ondersteuning voor de belangrijkste software-updates van het jaar. Lees hier welke apparaten wél kunnen updaten.

We hoeven niet lang meer te wachten op alle updates, want Apple brengt de belangrijkste softwareversies van het jaar uit op maandag 15 september 2025. Houd je iPhone, iPad, Apple Watch, Mac(Book), Apple TV, AirPods én HomePod vanavond goed in de gaten, want alle toestellen worden uitgebreid met veel nieuwe functies. Wil je weten hoe laat je kunt updaten? Lees hier op welke tijd Apple alle softwareversies uitbrengt!

Bron afbeelding: Apple
Software iOS 26 iPadOS 26 macOS Tahoe (26) tvOS watchOS 26 Apple

