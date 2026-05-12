WhatsApp krijgt een grote update met een nieuw design: zo ziet dat eruit

Er komt een grote update aan voor WhatsApp op je iPhone. De app krijgt namelijk een nieuw design dat beter bij iOS past.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp werkt aan een flinke make-over voor de app. In de nieuwste bètaversie van de chat-app duiken steeds meer onderdelen op met een nieuwe look. WhatsApp voegt namelijk steeds meer de Liquid Glass-stijl toe die je waarschijnlijk al kent van iOS 26. Dit zorgt ervoor dat zaken als knoppen, venster en meer een soort glazen uiterlijk krijgen.

Met de nieuwste update krijgt het reageren op berichten ook het nieuwe uiterlijk met de transparante balkjes. Meta test de nieuwe stijl momenteel alleen in een bètaversie van WhatsApp. Dat betekent dat de meeste gebruikers het ontwerp nog niet hebben.

Wanneer de grote update voor whatsapp voor iedereen beschikbaar komt, is nog niet bekend. Meta heeft daar zelf nog niets officieel over gezegd. Toch denken we dat de uitrol niet heel lang meer op zich laat wachten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo werk je WhatsApp op elk moment bij

Je iPhone werkt apps automatisch bij. Dus als de grote update voor WhatsApp er is zal die uiteindelijk vanzelf geïnstalleerd worden. Toch kun je altijd op elk moment even checken of er een update voor WhatsApp beschikbaar is. Dat doe je op de volgende manier:

Open de App Store op je iPhone;

Tik rechtsboven op je profielfoto;

Klik op ‘App-updates’;

In de lijst krijg je alle beschikbare updates voor je apps te zien;

Tik rechtsboven op ‘Werk alle bij’.

In plaats van bovenstaande stappen, kun je ook je vinger even ingedrukt houden op de app van de App Store. Vervolgens kies je in het verschenen menu voor ‘Updates’.

Wil je meer weten over de updates voor WhatsApp? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!