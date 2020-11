De Sint is weer in het land, dus mogen alle hulpsinterklazen ook de handen weer uit hun tabberd steken. Heb jij het lootje getrokken van de grootste Apple-fan? Dan ben je bij iPhoned aan het juiste adres voor bouwplaten van een surprise van de nieuwste iPhone.

iPhone surprise maken van de iPhone 12 Pro

Een Sinterklaassurprise maken hoeft helemaal niet zoveel tijd en moeite te kosten. Heb je weinig tijd en wil je toch een originele surprise maken? Geen zorgen! iPhoned helpt je een handje.

Download één van de iPhoned-bouwplaten hieronder, waarmee je een chocoladeletter (of iets anders) gemakkelijk voorziet van een iPhone-jasje. We hebben verschillende smaken voor je in de aanbieding. Uiteraard kun je aan de slag met de nieuwe iPhone 12 Pro, maar je kunt ook een surprise van oudere modellen maken.

Download al onze iPhone surprise bouwplaten:

In de video onder dit bericht laten we zien hoe het in elkaar zetten van onze iPhone surprise in zijn werk gaat. Of bekijk de video op ons YouTubekanaal.

MacBook Pro surprise

Heb je twee cadeautjes of staat de naam van een echte Mac-fan op je lootje? Dan hebben we een ook een MacBook Pro veranderd in een surprise-bouwplaat. De MacBook Pro mét Touch Bar om precies te zijn. Handig is dat je op het beeldscherm een wit tekstvlak ziet staan. Een perfecte plek om je persoonlijke gedicht op te schrijven. Download het pdf-bestand voor de bouwplaat hieronder en bekijk hoe de surprise eruit komt te zien nadat je hem in elkaar hebt geknutseld.

Maak je iPhone of MacBook surprise persoonlijk!

Als je op bovenstaande downloadlinks klikt, openen ze in een nieuw venster. Het zijn PDF-bestanden, die je kunt opslaan en opent met Adobe Reader. Vervolgens kun je ze printen – bij voorkeur op wat steviger papier – zodat je de iPhone of MacBook gemakkelijk in elkaar zet. In principe passen bijna alle chocoladeletters erin, maar je kunt natuurlijk een leuk boek of een ander plat cadeau op deze wijze van origineel pakpapier voorzien.

We hebben er geen moeite mee als je deze iPhone surprise op je eigen website plaatst, maar verzoeken je in dit geval wel naar iPhoned.nl te linken als maker van deze bouwplaat.