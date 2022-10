‘iPad Ultra’ op komst (vergeet de grote iPad Pro maar)

Denk je dat de iPad Pro al enorm is? Vergeet het maar! Volgens geruchten werkt Apple aan een extra grote tablet, nog groter dan de iPad Pro.

Apple werkt aan een extra grote iPad

Denk je net dat de iPad Pro 2022 12,9 inch de grootste tablet van Apple is, blijkt het bedrijf aan een nog grotere iPad te werken. Dat zegt Wayne Ma van de website The Information. De nieuwe iPad zou volgens het bericht 16 inch groot worden.

Een extra grote iPad van 16 inch zou gericht zijn op creatieve professionals. Je moet daarbij denken aan grafisch designers die eigenlijk een groter scherm willen hebben om op te werken.

Meer specifieke details over de grote iPad werden niet gegeven, maar het zou goed mogelijk zijn dat dit de nieuwe iPad Ultra gaat worden. Ter vergelijking: het scherm van de nieuwe tablet is dan net zo groot als die van de MacBook Pro 2021. Dat is een flinke upgrade tegenover de 12,9 inch van de iPad Pro 2022.

Dit gerucht komt niet helemaal uit de lucht vallen. Ook betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman zei vorig jaar al dat Apple een grotere iPad overweegt. Daarnaast zei bekende analist Ross Young begin dit jaar dat Apple bezig is met een iPad Pro van 14 inch met mini-LED.

Lees meer: ‘Apple komt in 2023 met grotere 14,1 inch iPad Pro’

Dit zou betekenen dat er een 16 inch-iPad en een ‘kleinere’ 14,1 inch-iPad op komst is. De grootste iPad is op dit moment de 12,9 inch iPad Pro 2022.

iPad Pro 2022

De iPad Pro 2022 lijkt veel op de vorige versie, maar heeft een supersnelle M2-chip (die ook in de MacBook Air 2022 te vinden is). Daarnaast ondersteunt de tablet nu het snellere wifi 6E, is er een nieuwe ‘hover’-functie voor de Apple Pencil en komt de tablet met ondersteuning voor ProRes video.

