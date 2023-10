Deze AirPods zijn spotgoedkoop (maar stop ze niet in je oren!)

Twee AirPods voor nog geen 50 euro is echt goedkoop! Ze klinken als muziek in je oren, maar je daar moet je ze dus niet in stoppen. Dit kun je er wel mee.

Deze AirPods zijn echt goedkoop

AirPods voor 27,32 euro per stuk, of 49,20 euro voor een paar: dat zijn natuurlijk geen echte oordopjes van Apple. Het zijn geeneens oordopjes! Het is de InnovaGoods Wireless Speaker en die is met de genoemde bedragen nog steeds spotgoedkoop.

Desalniettemin zien deze draadloze speakers eruit als uit de kluiten gewassen AirPods! Met afmetingen van 8,5 x 22 x 8,5 cm niet iets om in je oren te stoppen, maar met een vermogen van 5 watt wel heel geschikt om bijvoorbeeld op je nachtkastje neer te zetten. Enorme AirPods en ook nog eens echt goedkoop!

Multifunctionele draadloze speaker

De draadloze speaker van InnovaGoods heeft naast het uiterlijk van een AirPod een geïntegreerde microfoon en handsfree functie. Hij is voorzien van Bluetooth 5.0 en een FM-radio. Ook is het mogelijk om er een microSD-kaart in te stoppen.

Aan de meegeleverde kabels (USB, micro-USB en mini-jack) heb je waarschijnlijk niet veel (behalve dan om de geïntegreerde batterij van 1200 mAh mee op te laden). Maar als radio en bluetooth-speaker is deze giant AirPod zeer geschikt. En hadden we al gezegd dat deze enorme AirPods lekker goedkoop zijn?

Bruikbare blikvanger voor weinig geld

Je begrijpt dat er in een luidspreker van nog geen 28 euro geen denderend geluid zit, maar vergeleken met je oude wekkerradio is de kwaliteit van de InnovaGoods speaker helemaal zo slecht nog niet. Zo is hij bijvoorbeeld prima voor podcasts. Bovendien zijn de enorme natuurlijk echte blikvangers!

