Zien: dit is de grootste iPhone ter wereld (en hij werkt echt)

Wil jij ook een zo groot mogelijke iPhone? Nou, groter dan dit kan niet. Dit is de grootste iPhone ter wereld en je kunt hem echt gebruiken!

Dit is de grootste iPhone ter wereld

Heb je nu al moeite om je iPhone 14 Pro Max of een andere grote iPhone in je broekzak te stoppen? Nou, dan wordt het bij deze écht een probleem. Dit is namelijk de grootste (en werkende) iPhone ter wereld!

YouTuber Matthew Beem wou eens proberen om ‘s wereld grootste iPhone te maken. En zoals je kunt zien in onderstaande video is het hem ook daadwerkelijk gelukt. De iPhone is een stuk groter dan Apple’s grootste iPhone. De iPhone 14 Pro Max is 160,8 mm hoog. Deze enorme iPhone is zo’n 7 feet hoog, omgerekend is dat iets meer dan 2,1 meter!

Het toffe is dat de grootste iPhone ter wereld ook helemaal werkt. Dit is niet slechts een scherm waarop je kunt swipen. Nee, vrijwel alles werkt: je kunt een betaling doen via Apple Pay, apps gebruiken, een selfie maken en het is mogelijk om een video te bekijken.

In de video laat de YouTuber zien hoe hij de grootste iPhone ooit gemaakt heeft. Zo gebruikt hij voor het scherm een enorme televisie en stopt hij een laser in de randen om het scherm aanraakgevoelig te maken. Hij laat echter niet de overige hardware zien. Vermoedelijk gebruikt hij de software van de televisie (Android) om een speciale versie van Apple’s besturingssysteem te draaien.

Dat maakt het eindresultaat er niet minder om. Zelfs YouTuber MKBHD vond het indrukwekkend en doopte deze grootste iPhone ter wereld om tot de iPhone 14 Pro Max Ultra. Hij hing er zelfs een prijskaartje aan: 2000 dollar. Zou jij deze iPhone kopen?

