‘Apple komt met grootste iMac ooit’ (maar nog even geduld)

Volgens geruchten komt Apple over een tijdje met de grootste iMac ooit. Hoe groot deze iMac gaat worden én wanneer hij verschijnt lees je hier!

Apple komt met grootste iMac ooit

Apple is op dit moment bezig met de ontwikkeling van een nieuwe iMac. Deze iMac wordt de grootste die het techbedrijf ooit gemaakt heeft. Volgens de doorgaans betrouwbare Mark Gurman zal de enorme iMac een scherm van 30 inch krijgen.

Tot op heden was de grootste versie van deze populaire all-in-one computer ‘slechts’ 27 inch, maar dit zijn de oudere versies. Apple maakt namelijk geen nieuwe iMacs meer van 27 inch.

De huidige iMac is alleen beschikbaar in 24 inch. Je kunt overwegen om een Studio Display (27 inch) aan te schaffen en die aan te sluiten op je MacBook (Pro), maar dan heb je dus geen all-in-one oplossing.

Grootste iMac: wanneer is de release?

Hoe lang we nog op deze extra grote iMac moeten wachten wilde Gurman niet zeggen. In zijn nieuwsbrief bleef hij vaag en zei dat de grootste iMac nog een tijd op zich laat wachten. Sommige berichten spreken van twee jaar of zelfs langer. Je moet dus nog wel even geduld hebben voor deze grote iMac.

Apple iMac kopen

Op dit moment is de iMac 2021 de recentste all-in-one Mac van Apple. Deze nieuwe versie van de iMac liet na jaren het klassieke design achter zich en heeft een kleurrijk jasje. De iMac is verkrijgbaar in zeven nieuwe kleuren: groen, geel, oranje, rood, paars, blauw en grijs.

Deze iMac heeft ook de overstap gemaakt naar de M1-chip. De chips van Intel zijn dus verleden tijd, en de iMac draait op de zelfgemaakte processors van Apple. Dit maakt de desktop sneller, energiezuiniger en een stuk sneller bij het opstarten.

Wil je een iMac kopen? Bekijk dan onze iMac 2021-prijsvergelijker. Dan weet je zeker dat je de beste prijs te pakken hebt.