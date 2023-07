Imposant: de grootste computer van de wereld is een Mac

De grootste iPhone is al niet meer bijzonder. Nee, de grootste computer van de wereld krijgt nu de spotlight. En het leuke ervan? Het is een Mac.

De grootste computer van de wereld is een Mac

Het is nog niet zo heel lang geleden dat we je de grootste iPhone van de wereld hebben laten zien. Maar YouTuber Matthew Beem is weer aan de slag gegaan. Dit keer heeft hij de grootste computer van de wereld gemaakt.

En als je goed kijkt, zie je dat dit enorme bouwwerk de vorm van Apple’s eerste Macintosh heeft. Leuke weetje: de eerste Macintosh werd op 24 januari 1984 officieel geïntroduceerd door Steve Jobs. De prijs lag toen tussen de 1995 en 2495 dollar

Zo is de computer gemaakt

Voor het maken van deze grootste computer ter wereld hadden de makers een enorme berg houten planken nodig. Daarmee werd de computer, een toetsenbord en een muis van gemaakt. In de video kun je goed zien hoe ze dat deden. Ook leuk: ze laten zelfs zien hoe de toetsen van het toetsenbord kunnen terugveren, net als in het echt.

De afmetingen van deze enorme computer zijn overigens niet mis. Volgens de blauwdruk in de video is de computer 28 feet breed en 36 feet hoog. Omgerekend is dat zo’n 8,5 meter breed en 11 meter hoog. Een behoorlijk groot gevaarte dus.

Het leuke van deze computer is natuurlijk dat hij ook echt werkt. Je moet het enorme toetsenbord en de gigantische muis dus zelf bedienen, wat een flinke klus op zich is. In de video kun je de grootste computer van de wereld ook gebruikt zien worden. De YouTubers spelen dan een potje Minecraft op het enorme gevaarte.

Jammer genoeg laat de video niet zien welke hardware ze gebruiken voor de computer zelf. Wanneer ze de grootste computer van de wereld binnenlopen zie je dat de ruimte vooral erg leeg is. Waarschijnlijk volstaat een kleine PC of een MacBook met een beamer om het gevaarte werkend te krijgen.

