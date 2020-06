iPhone-gebruikers klagen over groene tint in scherm

Sommige gebruikers klagen over een groene tint in het scherm van hun iPhone. Het probleem lijkt willekeurig op te treden na het ontgrendelen en treft vooral de iPhone 11-toestellen.



Groene tint in scherm van iPhone

De eerste klachten over een groene tint in iPhone-schermen verschenen recent op Reddit. Het lijkt erop dat het probleem vooral iPhone 11-modellen treft, maar ook andere apparaten kunnen vatbaar zijn. Tot nog toe lijkt het niet om een erg grootschalig probleem te gaan, in tegenstelling tot de recente iOS 13.5-bug die ervoor zorgde dat mensen hun apps niet meer konden openen.

Er zijn enkele inconsistenties over hoe het probleem zich voordoet, maar in de meeste gevallen krijgt het scherm direct een groene tint nadat de iPhone is ontgrendeld. Mensen op Reddit zeggen dat de groene tint na een tijdje verdwijnt, maar uiteindelijk vanzelf weer terugkomt.

Oorzaak en oplossing

Het probleem lijkt gerelateerd te zijn aan de donkere modus en Night Shift. Wanneer deze zijn ingeschakeld, is de kans op een groene schermtint waarschijnlijk groter. Mocht jij er ook last van hebben, dan is het verstandig om deze functies uit te schakelen. Er zijn echter ook gebruikers die er last van ondervinden zonder deze functies te gebruiken.



Wees niet bang: het gaat waarschijnlijk niet om een hardware-probleem. Veel gebruikers beweren dat ze de groente tint in het scherm pas kort geleden opmerkten. Als het inderdaad een softwareprobleem is, dan lost Apple dit op met een toekomstige iOS-update. Helaas zijn er momenteel nog geen andere oplossingen voor, waardoor gedupeerden voorlopig moeten wachten tot Apple de bug aanpakt.

Heb jij ook last van een terugkerende groene tint in het scherm van jouw Apple-apparaat? Laat het ons dan vooral weten in de reacties.

Momenteel werkt Apple aan de iOS 13.5.5-update, waarvan het recent de bèta beschikbaar stelde voor ontwikkelaars. Hieruit bleek dat Apple bezig is met het bundelen van zijn diensten. Er komt binnenkort dus mogelijk een alles-in-één-abonnement komen voor Apple Music, Apple Arcade, Apple TV Plus, Apple News Plus en iCloud. Hoogstwaarschijnlijk verschijnt een update die het groene schermprobleem oplost echter al eerder.

