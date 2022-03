‘Groene iPhone 13 op komst bij Apple-event’

Bijna een etmaal voor het eerste Apple-event van 2022 stuiten we nog op een laatste gerucht. De iPhone 13 en de iPhone 13 mini zouden in een nieuw kleurtje aangekondigd worden. Lees in dit artikel meer!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Lancering groene iPhone 13 (mini)’

Volgens de YouTube-techhost Luke Miani zien we vanavond bij het lente-event van Apple een (donker)groene iPhone 13 en een groene iPhone 13 mini verschijnen. Hoewel deze bron het niet altijd bij het juiste eind heeft, vinden we deze nieuwe lente kleuren voor Apple’s huidige vlaggenschip wel heel mooi.

Vorig jaar rond deze tijd lanceerde Apple ook een iPhone 12 en iPhone 12 mini met een nieuwe kleur. Toen werd het paars. Echter, deze nieuwe tint iPhone leek een opvulling voor het missen van een nieuwe smartphone bij dat event. Dit jaar verwachten we wél de iPhone SE 2022 (3e generatie) mét 5G en de snelle A15-chip. Ook verwachten we hierbij (helaas) het iPhone SE 2020-ontwerp met 4,7-inch Retina display en thuisknop.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is dus onduidelijk of deze renders ook daadwerkelijk het levenslicht zullen zien. Ook weten we niet of de nieuwe kleur gaat gelden voor de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max.

‘Ook een nieuwe paarse iPad Air zien we verschijnen’

Miani meldt tegelijkertijd met dit nieuws dat we ook een iPad Air in een nieuwe kleur kunnen verwachten. De licht paars-grijze tint is al beschikbaar voor de iPad mini, maar zou nu ook naar de Air-versie komen.

Bij het eerste Apple-event van 2022 gaan de geruchten al een tijdje over een nieuwe iPad Air. Deze zou komen met de A15-chip, die we ook in de iPhone 13 vinden, een 12-megapixel groothoeklens mét Center Stage en 5G-ondersteuning. Het quad-LED schermt ondersteunt de True Tone-techniek van Apple. Hierbij past het scherm zich automatisch aan via het omgevingslicht.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple’s ‘Peek Performance’-event

Het Apple-event heeft als naam ‘Peek Performance’ gekregen en begint op 8 maart om 19:00 uur. We zien opnieuw een livestream zonder live-publiek. We verwachten dus een gelikte videoproductie van Apple. Hierin denken we dat we dus over een nieuwe iPad Air gaan horen, verwachten we ‘een nieuwe Mac‘, en weten we bijna zeker dat we de nieuwe iPhone SE 2022 gaan zien.

Het Apple-event is te volgen via een livestream op het YouTube-kanaal van Apple. Uiteraard doen wij live-verslag van de avond. Houd deze website in de gaten om niets te missen. Of, volg ons via de gratis iPhoned-app en de nieuwsbrief.