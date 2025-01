Bij deze vliegtuigmaatschappij krijg je gratis YouTube Premium

Bij deze vliegtuigmaatschappij krijg je nu gratis YouTube Premium. Maar is het ook beschikbaar in Nederland?

Tijdens een lange vlucht moet je je maar zien te vermaken. Gelukkig hebben vrijwel alle vliegtuigen tijdens lange vluchten films, series en games in het aanbod. Maar ook daar raak je op den duur écht op uitgekeken.

Bij een vliegtuigmaatschappij kun je binnenkort ook gratis YouTube Premium kijken terwijl je onderweg bent naar de volgende bestemming. Leuk toch? En om maar meteen met de deur in huis te vallen: op dit moment krijg je alleen gratis YouTube Premium als je gaat vliegen met Delta.

Vliegtuigmaatschappijen zoals KLM hebben op dit moment nog geen plannen om dit ook in te voeren. Toch zou het heel goed kunnen dat ook andere vliegtuigmaatschappijen dit op den duur gaan aanbieden. Wij hopen het in ieder geval.

YouTube Premium tijdens vluchten: zo werkt het

De functie is alleen beschikbaar voor Delta SkyMiles-leden. Dit is een gratis dienst waarmee je punten kunt verdienen voor vluchten. Je kunt het een beetje vergelijken met Flying Blue van KLM. De Delta SkyMiles-leden moeten inloggen op hun account dat vervolgens toegang geeft tot reclamevrij YouTube kijken tijdens de vlucht.

Passagiers van Delta kunnen in de toekomst sowieso in hun handen wrijven, want de vliegtuigen worden voorzien van nieuwe schermen in de stoelen. Vanaf 2026 worden er 4K HDR QLED-schermen geplaatst. Daarnaast komt er ook een optie om via bluetooth je oordopjes zoals AirPods te verbinden.

YouTube Premium: zoveel kost het

Om altijd YouTube zonder reclame te kijken moet je wel flink in de buidel tasten. Een abonnement voor één persoon kost in Nederland 13,99 euro. Voor een heel gezin moet je zelfs 25,99 euro neertellen. Sluit je een abonnement af via de YouTube-app op je iPhone, dan betaal je zelfs nog meer door de commissies die Apple heft. Probeer daarom altijd om het abonnement af te sluiten via je Mac of PC.