Gratis Spotify is een stuk beter geworden: dit moet je doen

Spotify Free is opeens veel beter geworden. Je kunt nu ook met de gratis versie elk liedje dat je wilt beluisteren.

Gratis Spotify is een stuk beter geworden: dit is er anders

Spotify Free was altijd al handig wanneer je muziek wilde luisteren zonder te betalen, maar de gratis versie van de muziekdienst had wel een paar flinke beperkingen. Sinds vandaag is er een van die irritante obstakels verdwenen. En dat maakt de gratis versie van Spotify opeens een stuk aantrekkelijker.

De gratis variant van Spotify had altijd de volgende vier nadelen.

Er zit reclame tussen de liedjes;

De geluidskwaliteit is lager;

Je kunt maar een beperkt aantal liedjes overslaan;

Op je telefoon kun je muziek alleen in de shuffle-modus beluisteren (willekeurige modus).

Deze laatste beperking was behoorlijk frustrerend wanneer je een bepaald nummer wilde beluisteren. Je moest dan de playlist of het album waarin het nummer zat openen en dan maar hopen dat je genoeg genoeg keer kon skippen om het liedje te krijgen dat je wilt horen.

Sinds vandaag mogen gebruikers van de gratis versie van Spotify eindelijk een nummer on demand luisteren. Dat wil zeggen: je kunt meteen kiezen wat je wilt horen, zonder te moeten wachten of nummers te moeten skippen.

De nieuwe update van Spotify is vanaf vandaag beschikbaar. Je moet dan de nieuwste versie van de app installeren. Het kan soms wel zijn dat je nog een paar dagen moet wachten voordat de update voor jouw toestel beschikbaar komt.

Spotify Premium: dit zijn de prijzen

Wil je betere geluidskwaliteit? En ben je de reclame ook helemaal beu? Dan moet je een betaald account nemen. Daar moet je dan wel voor betalen. De prijzen in Nederland van alle Spotify-abonnenten zijn als volgt:

Premium Individual: €12,99 per maand;

€12,99 per maand; Premium Duo: €17,99 per maand;

€17,99 per maand; Premium Family: €21,99 per maand.

