Gratis sportwedstrijden kijken: het kan nu overal met Eurovision Sport

Goed nieuws voor alle sportliefhebbers, want Eurovision Sport is nu beschikbaar. Hiermee kun je overal en altijd gratis naar sport kijken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis sportwedstrijden kijken met Eurovision Sport

Kijk je graag naar sport? Maar heb je geen zin om voor een streamingdienst te betalen? Dan is Eurovision Sport misschien wel iets voor jou, want hiermee kun je gratis naar sportwedstrijden kijken. En dat wanneer je maar wilt.

Je moet wel een ding doen voordat je aan de slag kunt en dat is een account aanmaken. Je krijgt dan een verificatiemail toegestuurd waarin je op de link moet klikken. Daarna kun je meteen inloggen en beginnen met kijken. Dat kan via de browser door naar de website van Eurovision Sport te surfen. Of via een app die te downloaden is in de App Store.

Eurovision Sport Nagravision S.A. 5,2 (5 reviews) Gratis via App Store via App Store

Op dit moment vind je in de app vooral atletiek, maar de organisatie zegt dat ze de mediarechten hebben voor veertien sporten. De app richt zich vooral op het aanbieden van live sportwedstrijden. De dienst zal dus belangrijke Europese en wereldkampioenschappen uitzenden.

Door in de app onderaan op het kompas-icoontje te tikken (dit is het derde icoontje), krijg je een overzicht met alle beschikbare sporten. Tik daarna op een van de tegels en je kunt meteen kijken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Door op de kalender te tikken (ook onderaan) krijg je een overzicht wat er de komende dagen gratis aan sport te kijken is. Dan weet je in ieder geval wanneer je de app even moet opstarten.

De app is geheel in het Engels en er is geen ondertiteling beschikbaar. Misschien komt dat nog in een toekomstige update.

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!