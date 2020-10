Ook wanneer je garantieperiode verlopen is, kan het zijn dat Apple je AirPods Pro alsnog gratis vervangt of repareert.

Gratis reparatieprogramma AirPods Pro met defecte ruisonderdrukking of gekraak

Een jaar na de lancering van de Airpods Pro start Apple een reparatieprogramma met gratis reparaties of vervangingen. Wat blijkt? Veel AirPods Pro hebben te kampen met een defecte ruisonderdrukking of gekraak.

Door het reparatieprogramma kunnen gebruikers een jaar langer gebruik maken van hun garantie. Het gaat hierbij om bezitters van de AirPods Pro die vóór oktober 2020 zijn vervaardigd. Op het moment van schrijven betekent dat dus dat iedere AirPods Pro hiervoor in aanmerking komt.

Apple zegt dat het defecte AirPods Pro gedurende twee jaar na aankoop gratis repareert of vervangt. Het moet dan wel gaan om problemen die te maken hebben met krakend geluid en een verminderde ruisonderdrukking.

In het bijzonder pakt Apple de volgende problemen op:

Krakende of statische geluiden die toenemen in luide omgevingen, bij inspanning of tijdens het telefoneren

Actieve ruisonderdrukking werkt niet minder goed dan verwacht, met verlies van basgeluid of een toename van achtergrondgeluiden, zoals straat- of vliegtuiglawaai, als gevolg

AirPods Pro vervangen of repareren

Herken je een probleem met ruisonderdrukking of krakend geluid? Maak dan zeker gebruik van je recht op gratis reparatie of vervanging. Neem eerst contact op met Apple Support en maak vervolgens een afspraak bij een Apple Store of erkende reparatiedienst. De AirPods Pro-case wordt niet vervangen, aangezien deze niet aangetast is en dus buiten het programma valt.

Over AirPods Pro

In oktober 2019 bracht Apple de eerste AirPods Pro uit. Dit is de high-end versie van de ‘gewone’ AirPods. De Pro ondersteunt noise cancelling (actieve ruisonderdrukking), heeft een ander design met drie verschillende pasvormen en een betere geluidskwaliteit.

Twijfel je na dit artikel of je moet overstappen naar de Pro oordopjes van Apple? Lees dan onze vergelijking van de AirPods 2 versus de AirPods Pro. Wanneer je zeker bent van je zaak kun je de nieuwe AirPods Pro aanschaffen via onze prijsvergelijker. Zo krijg je direct de beste deals te zien.