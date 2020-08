Netflix maakt enkele series en films gratis: zo kijk je zonder account

Twijfel je of je een Netflix-account moet nemen? Vanaf nu kun je een gratis voorproefje krijgen. Netflix biedt namelijk gratis toegang tot een aantal tv-series en films.

Gratis Netflix zonder proefaccount

Netflix biedt een beperkt aantal series en films gratis aan, zo meldt de streamingdienst aan website Gadgets360. Bekende originele Netflix-titels zoals Stranger Things, Bird Box en When They See Us zijn gratis te kijken. De actie is vooral bedoeld als reclamestunt: Netflix wil met deze actie je overtuigen om een abonnement te nemen.

Helaas zijn er wel wat beperkingen verbonden aan de actie. Zo is het gek genoeg niet mogelijk om gratis te kijken via je iPhone. Ook smart tv’s, de Fire Stick en de incognitomodus van je browser worden niet ondersteund. Op de iPad is de probeerversie wél beschikbaar.

De gratis toegang is vooral voor series zeer beperkt: je kunt namelijk alleen de eerste aflevering van het eerste seizoen bekijken. Wil je verder kijken, dan zul je toch echt een abonnement moeten nemen. Voor gratis films biedt de streamingdienst wel de volledige film in alle beschikbare talen. Netflix geeft geen reden waarom iPhones niet meedoen in de actie. Toch is het alsnog een goede manier om Netflix te leren kennen.

De tien titels zijn te bekijken via Mac, Windows en Android, zonder dat je een account hoeft aan te maken. Ga daarvoor naar deze pagina op de website van Netflix. Daar kun je één van de titels aanklikken en beginnen met kijken.

