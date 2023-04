Gratis: zo download je dit nieuwe boek over Steve Jobs op je iPhone

Vanaf vandaag is een boek over hoe Steve Jobs zijn leven heeft ervaren gratis te downloaden. Lees hier hoe je het boek gratis krijgt!

Gratis boek te downloaden over Steve Jobs

The Steve Jobs Archive heeft vandaag een boek gratis online gezet, waarin Steve Jobs in zijn eigen woorden beschrijft hoe hij zijn leven heeft ervaren. In het boek, genaamd ‘Make Something Wonderful‘, staan notities, quotes, interviews en mails van de beroemde Apple CEO. Aan de hand van deze documenten worden de belangrijkste momenten van Jobs’ leven beschreven.

Een groot deel van deze aantekeningen en transcripten is nooit eerder met het grote publiek gedeeld. Hierdoor krijg je dus een exclusief inkijkje in het leven van Steve Jobs en zijn kijk op bepaalde gebeurtenissen in zijn leven. En het beste nieuws: het boek is gratis te downloaden in de Boeken-app! Wij leggen je uit hoe je dat doet.

Zo download je het boek gratis

Om het boek gratis te lezen, moet je eerst de Boeken-app van Apple downloaden. Deze app is eveneens gratis te downloaden in de App Store en staat vaak al automatisch op je Apple device. Staat de app nog niet op je iPhone of iPad? Installeer Apple’s Boeken-app dan eerst hier:

In de app vind je het boek over Jobs het snelst terug door te zoeken op de titel ‘Make Something Wonderful‘. Naar een boek zoeken doe je door rechtsonder op het vergrootglas te tikken en vervolgens de titel in de zoekbalk in te vullen. Je installeert het boek dan door simpelweg op ‘Download’ te tikken. Weet je nog niet of je het boek wilt downloaden? Probeer dan eerst een kort fragment uit het boek!

Boeken-app krijgt geregeld nieuwe functies

Het gratis boek over Steve Jobs is een goede reden om weer eens een kijkje te nemen in de Boeken-app. Apple geeft de app de laatste tijd weer een beetje meer aandacht. Zo is het sinds kort mogelijk om een groot aantal boeken voor te laten lezen door een robotstem. Stemmen worden dan niet langer ingesproken door echter vertellers. Met deze zet is het voor Apple mogelijk om het aanbod van audioboeken sneller en makkelijker uit te breiden in Apple Boeken.

Bovendien keerde een toffe functie, die was verdwenen in iOS 16, in een nieuwe iOS-update weer terug naar de Boeken-app. Ben je benieuwd om welke animatie het precies gaat? Lees dan hier welke toffe nieuwe features naar je iPhone zijn gekomen met iOS 16.4.

