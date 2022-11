Verrassing: Apple geeft je gratis twee maanden Apple TV Plus

Goed nieuws: Apple geeft je twee maanden gratis Apple TV Plus cadeau. iPhoned legt je precies uit hoe je deze twee gratis maanden kunt krijgen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Documentaire Selena Gomez

Op 4 november kwam de nieuwe documentaire ‘My Mind & Me’ over Selena Gomez uit. De zangeres en actrice wordt in de documentaire zes jaar gevolgd, waarin haar lichaamsbeeld centraal staat. Om de première van de documentaire te vieren, deelde Gomez zelf op Twitter een link naar het gratis Apple TV Plus-abonnement.

Today is the World Premiere of Selena Gomez: #MyMindAndMe, at @AFIFEST. I’m thrilled to share a special gift to my fans of a 2 month free trial of @AppleTVPlus. Stream the film on Nov 4: https://t.co/ipG1TXPEn5 pic.twitter.com/Wy9xvvH6sf — Selena Gomez (@selenagomez) November 3, 2022

Gratis Apple TV Plus-abonnement

Om het gratis Apple TV Plus-abonnement af te sluiten ga je naar de Apple-pagina en klik je op de grote blauwe knop. Het abonnement is helaas niet voor iedereen, de aanbieding is alleen beschikbaar voor nieuwe of terugkerende klanten.

Het is onduidelijk of het abonnement ook beschikbaar is wanneer je nu je abonnement snel stopzet, maar het is het proberen waard. Een abonnement kost na de prijsverhogingen van vorige maand namelijk 6,99 euro per maand (na een gratis proefperiode van zeven dagen).

De actie loopt tot 2 december 2022, dus wees er op tijd bij. Als je niet wilt dat je abonnement automatisch verlengd wordt na de twee gratis maanden, is het slim om de einddatum van je abonnement op Apple TV Plus in je agenda te zetten. In dat geval weet je altijd wanneer je het abonnement op moet zeggen.

Aanbod Apple TV Plus

Het aanbod van Apple TV Plus wordt iedere maand uitgebreid. Deze maand verschijnt het tweede seizoen van The Mosquito Coast en ook de film Causeway met in de hoofdrol Jennifer Lawrence is vanaf nu te zien. Daarnaast kan je met Spirited alvast in de kerstsfeer komen. Hier vind je onze overige streamingstips voor deze maand.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple TV 4K 2022

Apple presenteerde eerder dit jaar al de derde generatie Apple TV 4K, waarbij vooral de supersnelle nieuwe processor opvalt. Deze nieuwe chip zorgt ervoor dat de nieuwe Apple TV de zwaarste games aankan in de hoogste resoluties.

De Apple TV 4K 2022 derde generatie is verkrijgbaar in twee verschillende modellen. Het eerste model heeft 64 GB opslagruimte en een adviesprijs van 169 euro. Leg je twintig euro meer op tafel, dan heb je een Apple TV 4K 2022 met ethernetaansluiting en meer opslagruimte (128 GB).

De eerste internationale reviews hebben wij al voor je op een rij gezet. Ook leuk om te weten: wanneer je een Apple TV koopt krijg je vaak ook nog een paar maanden gratis Apple TV Plus.

Apple TV prijzen vergelijken Nieuw € 158,95 Bekijk beste prijs

Lees hieronder meer artikelen over Apple TV Plus: