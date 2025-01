Komend weekend stream je gratis Apple Originals op Apple TV+

In het weekend van 3 t/m 5 januari 2025 kun je gratis Apple Originals streamen via de app Apple TV+, zonder abonnement!

Gratis Apple Originals op Apple TV+

Apple TV+ heeft bevestigd dat de streamingdienst het komend weekend voor iedereen gratis is. In het weekend van 3 t/m 5 januari 2025 kan iedereen zonder abonnement alle Apple Originals streamen.

De gratis weekendactie zal de bekendheid van Apple TV+ uiteraard vergroten. Het begin van het nieuwe jaar is er ook het ideale moment voor, met grote lanceringen zoals Severance seizoen twee dat later deze maand van start gaat.

Zo stream je gratis

Om gratis te streamen open je tussen 3 en 5 januari gewoon de Apple TV-app op je iPhone of iPad. Wil je weten welke gratis Apple Originals de moeite waard zijn, lees dan zeker ook ons artikel Dit zijn de 10 beste Apple TV Plus-series van 2024.

Recente Apple Originals die je misschien nog niet hebt gezien, zijn onder andere het tweede seizoen van de duistere comedy Bad Sisters, de horrorthriller Before met Billy Crystal en de nieuwe films Blitz en Fly Me to the Moon. De spraakmakende sciencefictionserie Silo is inmiddels al bezig met het tweede seizoen. Al met al is het meer dan je in één weekend kunt bekijken en dat is natuurlijk ook precies de bedoeling.

Apple TV+ begint 2025 met een betere collectie dan ooit (in totaal maar liefst meer dan 250 originele tv-programma’s en films). Ook zijn er al een hele reeks aantrekkelijke nieuwe titels aangekondigd. Toch lukt het Apple TV+ nog niet om echt veel kijkers te trekken. Apple geeft zelf geen cijfers vrij, maar in 2024 belandden er maar een handvol Apple Originals in de Amerikaanse Nielsen-streamingcharts.

Die statistieken werden ook niet geholpen door het feit dat de populaire comedy Ted Lasso in 2023 werd beëindigd. Maar inmiddels verwachten we elk moment nieuws over een officieel groen licht voor seizoen vier …