Heb je Apple Music nog nooit geprobeerd, maar ben je wel benieuwd? Als je Shazam downloadt, kun je Apples muziekdienst nu tot wel vijf maanden gratis gebruiken.

Shazam biedt tot vijf maanden gratis Apple Music aan

Apple biedt nieuwe gebruikers van Apple Music een gratis proefabonnement aan van maar liefst vijf maanden. Normaal krijg je slechts drie maanden cadeau. Je moet er wel iets voor doen, want dit aanbod zit verstopt in de muziekherkenningsdienst Shazam.

Om je proefabonnement op Apple Music te verzilveren, download je eerst de Shazam-app op je iPad of iPhone. Zet vervolgens een muziekje op en druk op de grote Shazam-knop. De app zal het nummer nu identificeren. Onder de mogelijkheid om het liedje direct volledig af te spelen, zie je het aanbod ‘Ontvang Apple Music tot 5 maanden gratis’ staan. Als je daarop klikt, kun je het abonnement direct afsluiten.

Het aanbod is geldig tot en met 17 januari 2021. Ben je niet tevreden over Apple Music? Dan kun je het abonnement altijd opzeggen. Wanneer je dat niet doet, betaal je na vijf maanden het gebruikelijke tarief van 9,99 euro per maand.

Als je al eens een proefabonnement op Apple Music hebt gehad, is het aanbod van Shazam niet geldig. Althans, niet het volledige aanbod. Als je de stappen hierboven doorloopt, krijg je namelijk toch twee maanden gratis Apple Music cadeau. Dat is mooi meegenomen.

Shazam steeds verder geïntegreerd in iOS

Apple en Shazam werken al jaren samen. Zo is het sinds 2014 mogelijk om muziek te identificeren met de digitale assistent Siri.

Sinds de overname van Shazam in 2017 werkt Apple aan de verdere integratie van de dienst in iOS. Zo kun je Shazam nu toevoegen aan het Bedieningspaneel. Je hoeft de app dan niet meer te downloaden om hem te kunnen gebruiken. Als je op het Shazam-logootje klikt in het Bedieningspaneel krijg je direct te zien naar welk lied je luistert.

