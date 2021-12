Elke dag een (bijna) gratis iOS app voor je iPhone of iPad (maar wees er snel bij!)

Elke dag een gratis (of bijna gratis) app voor je iPhone of iPad? Dat kan dit jaar weer met de Indie App Santa. Je moet er wel snel bij zijn, want net als bij een echte adventskalender is elk vakje maar één dag geldig!

Elke dag een gratis app voor je iPhone of iPad

Zo vlak voor de kerstdagen is het eigenlijk elke dag feest. Hier op iPhoned hebben we natuurlijk onze eigen adventskalender, waar we elke werkdag een leuk prijs weggeven. Maar daar blijft het niet bij. Met de Indie App Santa 2021 edition krijg je elke dag een nieuwe app om gratis (of met flinke korting) te downloaden voor je iPhone of iPad. Je moet er wel snel bij zijn, want het vakje blijft elke keer maar één dag geldig.

Om elke dag de kalender te checken, kun je het beste de Indie App Santa website op je iPhone of iPad openen of (nog makkelijker) de bijbehorende app downloaden die je hieronder vindt.

Als je dat gedaan hebt tik je op het vakje van de dag en je krijgt de naam van de aangeboden app te zien. Vervolgens staat er ook bij of de app gratis is of welke korting je precies krijgt. Check elke dag de kalender, want de aanbieding blijft maar één dag geldig. Wanneer je te laat bent zie je in de andere vakjes nog wel wat de aanbieding van de voorgaande dagen was …

Indie App Santa App Craft Studio 9,4 (54 reviews) Gratis via App Store via App Store

Niet vergeten: de iPhoned adventskalender 2021

Wat je zeker ook niet moet vergeten is de adventskalender van iPhoned te checken. Tot en met 24 december maak je elke werkdag kans op een leuke prijs! Wat je de rest van de maand kan winnen houden we geheim, maar het varieert van cadeaubonnen tot de tofste gadgets.

Iedere werkdag opent er een vakje van de onderstaande kalender en zie je wat de prijs van die dag is. Houd iPhoned de komende weken dus goed in de gaten.

