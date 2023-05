Gratis AirTag? Politie geeft ze cadeau om diefstal tegen te gaan

Om grootschalige diefstal van auto’s tegen te gaan deelt de politie nu gratis AirTags uit. Wij vertellen je wie er een gratis AirTag kan halen.

In New York worden de laatste tijd zoveel auto’s gestolen, dat de politie heeft besloten om AirTags in te zetten om diefstal tegen te gaan. De NYPD deelt in totaal vijfhonderd AirTags uit aan lokale inwoners van New York. Zij kunnen de AirTag dan in hun auto verstoppen, zodat ze het meteen zien wanneer hun auto gestolen wordt.

Zodra ze een melding krijgen dat de locatie van de auto plots verandert, kunnen ze meteen de politie inschakelen. Door te melden dat je een AirTag in de auto hebt verstopt, kan de NYPD meteen op zoek gaan naar het gestolen voertuig. Het uitdelen van gratis AirTags moet het zo makkelijker maken om auto’s terug te vinden én dieven af te schrikken.

AirTag wordt voornamelijk uitgedeeld in de Bronx

De NYPD deelt de gratis AirTags voornamelijk uit in de Bronx, een van de wijken in New York. Daar worden dit jaar namelijk 24 procent meer auto’s gestolen dan in dezelfde periode afgelopen jaar. In de rest van New York ligt dit percentage iets lager, maar ook daar komt autodiefstal vaker voor dan in dezelfde periode vorig jaar. In de rest van New York werden namelijk 13 procent meer auto’s gestolen.

Het verstoppen van zo’n gratis AirTag in de auto is een slim idee, maar je moet er dan wel snel bij zijn als je auto gestolen wordt. De AirTag speelt na een tijdje vanzelf een geluid af als de tracker niet meer in de buurt is van de eigenaar. Zo weet de autodief meteen dat er een AirTag in de auto verstopt is én waar die is. Bovendien krijg je sinds kort een melding als een onbekende AirTag met je meebeweegt.

AirTag op meer manieren te gebruiken

Met het uitdelen van de gratis AirTag probeert de NYPD dus de criminaliteit terug te dringen in de stad. Het verstoppen van een AirTag is handig om een gestolen auto (of fiets) terug te vinden, maar je kan de AirTag natuurlijk ook gebruiken bij het zoeken van je auto op een grote parkeerplaats. De tracker van Apple is ook handig om in je koffer te stoppen als je op vakantie gaat.

Wil je ook een AirTag? De Nederlandse politie deelt helaas geen gratis AirTags uit, dus hier moet je de tracker wel zelf kopen. Wij hebben de beste prijzen al voor je opgezocht in onze AirTag-prijzenvergelijker. Dan weet je in ieder geval dat je niet teveel gaat betalen!

