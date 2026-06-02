Einde van een tijdperk: Google wordt binnenkort hélemaal anders

Maurice Snijders
2 juni 2026, 11:19
Google heeft tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie Google I/O de grootste verandering ooit aangekondigd – dit wordt er anders.

Google wordt helemaal anders

De klassieke zoekmachine maakt langzaam plaats voor een AI-gestuurde ervaring. Die heeft veel meer weg van een gesprek met een assistent dan van traditioneel zoeken zoals we dat al jarenlang kennen. Volgens Google is de nieuwe ‘Intelligent Search Box’ de grootste verandering aan Search in meer dan 25 jaar.

In plaats van korte zoekopdrachten kun je straks complete vragen stellen, documenten uploaden, afbeeldingen toevoegen of zelfs een browser-tabblad meesturen. De zoekmachine begrijpt veel beter wat je bedoelt en helpt actief bij het formuleren van complexe zoekvragen. Google introduceert ook tools waarmee ‘information agents’ kunnen worden ingezet om namens een gebruiker informatie te verzamelen.

AI-antwoorden

Het onderscheid tussen traditioneel zoeken en AI-antwoorden gaat daardoor steeds meer verdwijnen. Waar je vroeger een lijst websites kreeg, krijg je nu vaker direct een uitgewerkt AI-antwoord voorgeschoteld. Deze verschuiving naar AI-antwoorden zorgt wel al een tijdje voor discussie.

Uit onderzoek blijkt dat gebruikers steeds vaker een AI-antwoord krijgen, waardoor minder mensen doorklikken naar de oorspronkelijke bron. Dat kan grote gevolgen hebben voor nieuwswebsites, blogs en andere uitgevers die afhankelijk zijn van bezoekersverkeer. Bekijk hieronder een video over AI-search van Google.

What’s New in Search

Verdeelde meningen

De reactie van gebruikers op AI-zoeken is gemengd. Sommige internetgebruikers waarderen de nieuwe AI-functies, anderen zoeken juist alternatieven zonder AI. Zo meldt DuckDuckGo dat het gebruik van zijn ‘No AI’-zoekfunctie flink is gestegen sinds Google zijn nieuwe plannen heeft bekendgemaakt.

Voor de meeste gebruikers verandert zoeken de komende maanden stap voor stap. De bekende blauwe links verdwijnen niet volledig, maar komen steeds vaker onder AI-antwoorden te staan. Of dat daadwerkelijk beter werkt, zal de komende jaren moeten blijken.

Bron afbeelding: techcrunch
