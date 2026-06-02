Einde van een tijdperk: Google wordt binnenkort hélemaal anders

Google heeft tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie Google I/O de grootste verandering ooit aangekondigd – dit wordt er anders.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google wordt helemaal anders

De klassieke zoekmachine maakt langzaam plaats voor een AI-gestuurde ervaring. Die heeft veel meer weg van een gesprek met een assistent dan van traditioneel zoeken zoals we dat al jarenlang kennen. Volgens Google is de nieuwe ‘Intelligent Search Box’ de grootste verandering aan Search in meer dan 25 jaar.

In plaats van korte zoekopdrachten kun je straks complete vragen stellen, documenten uploaden, afbeeldingen toevoegen of zelfs een browser-tabblad meesturen. De zoekmachine begrijpt veel beter wat je bedoelt en helpt actief bij het formuleren van complexe zoekvragen. Google introduceert ook tools waarmee ‘information agents’ kunnen worden ingezet om namens een gebruiker informatie te verzamelen.

AI-antwoorden

Het onderscheid tussen traditioneel zoeken en AI-antwoorden gaat daardoor steeds meer verdwijnen. Waar je vroeger een lijst websites kreeg, krijg je nu vaker direct een uitgewerkt AI-antwoord voorgeschoteld. Deze verschuiving naar AI-antwoorden zorgt wel al een tijdje voor discussie.

Maak iPhoned jouw favoriete bron in Google Zo zie je betrouwbaar Apple‑nieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten!

Uit onderzoek blijkt dat gebruikers steeds vaker een AI-antwoord krijgen, waardoor minder mensen doorklikken naar de oorspronkelijke bron. Dat kan grote gevolgen hebben voor nieuwswebsites, blogs en andere uitgevers die afhankelijk zijn van bezoekersverkeer. Bekijk hieronder een video over AI-search van Google.

Verdeelde meningen

De reactie van gebruikers op AI-zoeken is gemengd. Sommige internetgebruikers waarderen de nieuwe AI-functies, anderen zoeken juist alternatieven zonder AI. Zo meldt DuckDuckGo dat het gebruik van zijn ‘No AI’-zoekfunctie flink is gestegen sinds Google zijn nieuwe plannen heeft bekendgemaakt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voor de meeste gebruikers verandert zoeken de komende maanden stap voor stap. De bekende blauwe links verdwijnen niet volledig, maar komen steeds vaker onder AI-antwoorden te staan. Of dat daadwerkelijk beter werkt, zal de komende jaren moeten blijken. Wil je niets missen van al deze ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!