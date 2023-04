Google komt in juni met een vouwbare telefoon – en die wordt duur

De geruchten over een vouwbare Apple device gaan al jaren, maar voor Google is het al zover. Google komt naar verluidt al in juni dit jaar met een vouwbare telefoon.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google komt met vouwbare telefoon

Volgens de nieuwste geruchten wordt dit jaar de eerste vouwbare telefoon van Google gelanceerd. En daar hoeven we mogelijk niet lang meer op te wachten: de telefoon verschijnt namelijk al in juni. De telefoon wordt dan gepresenteerd als de Pixel Fold. Met de lancering van de vouwbare telefoon passeert Google Apple op het gebied van vouwbare devices.

Lees ook: Handig: iPhone Fold gaat zichzelf beschermen als die valt

De Pixel Fold is dicht te klappen als een boek, waardoor de telefoon gemakkelijk in je broekzak past. Er zijn inmiddels al behoorlijk wat details over de telefoon gelekt. Wat weten we tot nu toe over Googles eerste vouwbare telefoon?

Telefoon krijgt behoorlijk scherm én prijskaartje

De telefoon krijgt een scherm van 7.6-inch, dat is even groot als het scherm van de Samsung Galaxy Z Fold 4. De Pixel Fold is daarnaast waterbestendig en gaat maar liefst 24 uur mee. Welke taken je precies met de telefoon in die 24 uur kan doen is nog onduidelijk. Het is in ieder geval te verwachten dat de Pixel Fold geen 24 uur meegaat als je zwaardere taken uitvoert als het kijken van films en series.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ben je van plan de Pixel Fold te kopen? Je moet dan behoorlijk wat geld neerleggen, de telefoon krijgt namelijk een startprijs van maar liefst 1700 dollar. De vouwbare devices van Samsung hebben ongeveer dezelfde prijs. De prijs van het toestel wordt in Nederland waarschijnlijk nog iets hoger. Het is overigens nog niet bekend of (en wanneer) de Pixel Fold ook naar Nederland komt.

Apple werkt eveneens aan vouwbaar scherm

Google is Apple dus waarschijnlijk voor met het lanceren van een vouwbare telefoon. De geruchten over een vouwbare iPhone, iPad of zelfs MacBook gaan al jaren. Zo verwacht Apple-analist Ming-Chi Kuo dat het vouwbare toestel van Apple volgend jaar al verschijnt, maar dit is allesbehalve zeker. Ross Young, expert op het gebied van displays, heeft juist gezegd dat het toestel pas in 2026 of 2027 komt.

Lees ook: ‘Apple werkt aan de MacBook Fold, niet aan de iPad Fold’

Ze zijn het er in ieder geval over eens dat Apple net als Google aan een vouwbare telefoon, tablet of laptop werkt. Wil je meer weten over Apple’s eerste device met een vouwbaar scherm? Eerder schreven we al dat Samsung eveneens verwacht dat Apple volgend jaar met een vouwbaar toestel komt. Lees hier alles wat we tot nu toe weten over het vouwbare scherm van Apple.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!