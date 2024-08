Google verdwijnt mogelijk van je iPhone – dit is waarom

De kans bestaat dat Google binnenkort niet langer de standaard zoekmachine is op je iPhone. Dit is de reden daarvoor.

Google verdwijnt mogelijk van je iPhone

Google betaalt al geruime tijd miljarden dollars per jaar aan Apple en is daardoor de standaard zoekmachine op de iPhone en op praktisch alle andere Apple-apparaten. Een rechter heeft nu echter geoordeeld dat Google op deze manier de concurrentie helemaal buitensluit. En dat is iets dat in strijd is met de antitrustwetgeving.

De overeenkomsten tussen Google en Apple (en andere smartphone-fabrikanten) hebben natuurlijk een aanzienlijk effect op het in stand houden van de jarenlange zoekmonopolie van Google. Andere zoekmachines kunnen hierdoor praktisch niet concurreren op de iPhone en dat versterkt de dominante positie van Google alleen maar. Op smartphones heeft Google een marktaandeel van maar liefst 95 procent. En dat is voor een groot deel te danken aan de overeenkomsten waar het bedrijf voor betaalt.

Geen toekomstige overeenkomsten meer

In 2022 betaalde Google een bedrag van 20 miljard dollar aan Apple. Het gevolg hiervan is dat Apple geen mogelijkheden biedt aan andere zoekmachines. De rechtbank geeft dan ook aan dat Google een monopolist is en als zodanig heeft gehandeld om de monopolie te laten voortduren. Apple heeft daarmee Sectie 2 van de Sherman Act overtreden.

De rechtbank moet nu beslissen over de volgende stappen die genomen moeten worden om de concurrentiebeperkende praktijken van Google aan te pakken. Het ziet er vooralsnog naar uit dat Google en Apple in de toekomst dergelijke overeenkomsten voor onder meer de iPhone niet meer kunnen aangaan.

Dat resulteert uiteraard in inkomstenverlies voor allebei de bedrijven. Apple krijgt geen miljarden meer voor het promoten van Google Search op praktisch alle hardware en Google verliest de standaardoptie op miljarden Apple-apparaten. Google gaat waarschijnlijk wel in beroep tegen de beslissing. Mogelijk weet het bedrijf daarmee het tij nog te keren.