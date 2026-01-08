Google TV wordt straks véél slimmer – dit zijn alle nieuwe functies!

Door deze nieuwe functies van Gemini wordt Google TV in één klap een heel stuk slimmer: dit is wat je er op korte termijn van kunt verwachten.

Google TV wordt veel slimmer

Google heeft op de CES 2026 laten we zien hoe Gemini Google TV nog slimmer maakt. Dit is wat het bedrijf heeft aangekondigd:

Verken je favoriete onderwerpen via een nieuw kader. De antwoorden van Gemini op je vragen worden daar aangepast met afbeeldingen en video’s. Voor complexe onderwerpen bieden ‘Deep dives’ interactieve overzichten met commentaar.

Gebruik Gemini om in je Google Foto’s-bibliotheek te zoeken naar specifieke personen. Pas artistieke stijlen toe met Photos Remix of transformeer herinneringen tot meeslepende diavoorstellingen.

Gebruik Nano Banana om jouw persoonlijke foto’s opnieuw vorm te geven of originele media rechtstreeks op je tv weer te geven.

Sla ingewikkelde instellingenmenu’s over door natuurlijke taal te gebruiken. Zeg tegen Gemini ‘het scherm is te donker’ of ‘de dialoog is niet te verstaan’, om beeld en geluid aan te passen. Dit werkt zonder dat je eerst de film of het programma hoeft te verlaten.

De nieuwe functies van Gemini worden ergens in de komende maanden toegevoegd aan Google TV.

Apple TV en Apple Intelligence

We verwachten dat Apple binnenkort ook ondersteuning van Apple Intelligence toevoegt aan de Apple TV 4K. Dat is geen verrassing, aangezien Apple geleidelijk aan AI toevoegt aan alle producten. Hoewel Apple Intelligence oorspronkelijk alleen iPhones, iPads en Macs ondersteunde, kreeg de Vision Pro het vorig jaar ook en brengt watchOS 26 het inmiddels ook naar de Apple Watch.

Als ondersteuning voor Apple Intelligence inderdaad naar de nieuwe Apple TV 4K komt, kan dit het volgende betekenen voor de tv-kijkervaring:

Achteraf informatie informatie opvragen over muziek uit elk deel van een film.

Gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van je huidige stemming.

Naar verschillende scènes springen met een korte beschrijving.

