Google TV-app eindelijk beschikbaar voor je iPhone

Het heeft even geduurd, maar de Google TV-app is eindelijk beschikbaar voor je iPhone en iPad. Hij vervangt de oudere Google Play Movies & TV-app en biedt veel nieuwe functies. Dit moet je weten.

Google TV-app nu te vinden op je iPhone

In april bracht Google de Google TV-app officieel naar Nederland, maar toen was hij alleen beschikbaar voor Android-apparaten. Nu kunnen ook iOS-gebruikers aan de slag met deze app. Dat is goed nieuws, want hij bevat veel meer functies dan zijn voorganger.

Je kunt nog steeds films kopen en huren, maar de Google TV-app integreert ook streamingdiensten als Disney Plus en HBO Max. Het is dus mogelijk om door het aanbod van deze diensten te scrollen. Als je een bepaalde titel zoekt en deze is beschikbaar op één van de platforms kun je hem ook direct afspelen. Mits je een abonnement hebt natuurlijk.

Verder kun je in de app een kijklijst bijhouden met de films en series die je nog wil zien. Het toevoegen van titels aan je kijklijst is heel simpel: bij elke film of serie zie je aan de linkerkant een kijklijst-knopje staan, naast de opties om een titel als bekeken te markeren, of hem te (dis)liken. Ook geeft de app aanbevelingen op basis van je kijkgedrag.

Opvallend is dat de grootste speler, Netflix, ontbreekt in de Google TV-app op je iPhone. Het is niet duidelijk waarom precies. Ook NPO Plus en kleinere spelers als ViaPlay zijn niet te vinden.

Google TV-app is ook een afstandsbediening

De Google TV-app fungeert eveneens als afstandsbediening voor televisies met Android OS en voor de Chromecast met Google TV. Dit streamingapparaatje is vanaf 21 juni officieel in Nederland verkrijgbaar voor 69,99 euro. Daarmee is hij een stuk goedkoper dan de Apple TV, waar je minimaal 159 euro voor betaalt.

De Google TV-app is te downloaden via onderstaande link. Als je de Google Play Movies en TV-app op je iPhone had staan, kun je hem updaten via de App Store.

Google TV: bekijk films en tv Google LLC Gratis via App Store via App Store

