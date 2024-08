Google stopt met Chromecast na uitbrengen Google TV Streamer

Google stopt met het produceren van de Chromecast, die wordt opgevolgd door de nieuw aangekondigde Google TV Streamer.

Google stopt met de Chromecast

Het nieuws over de Chromecast staat te lezen in een blogpost van 6 augustus. Daar staat ook dat Chromecast-apparaten nog wel beschikbaar blijven zolang de voorraad strekt. Er komen alleen geen nieuwe modellen meer op de markt. Recente modellen worden ook nog van software- en beveiligingsupdates voorzien. Google geeft vooralsnog echter niet aan welke modellen hier wel en niet onder vallen.

Sinds de introductie van de Chromecast is de techniek volgens Google enorm geëvolueerd en wordt die vaak standaard al ondersteund in smart-tv’s, al dan niet in combinatie met Android TV. Google stopt nu met de Chromecast en zegt hierover: “We nemen de volgende stap in de ontwikkeling van streaming-apparaten die nog meer mogelijkheden kunnen toevoegen aan je smart tv, gebouwd bovenop dezelfde Chromecast-techniek.”

De nieuwe Google TV Streamer.

Google TV Streamer

Kort voor het verschijnen van het nieuws over de Chromecast, kondigde Google de Google TV Streamer aan. Dat is een meer high-end streaming-apparaat met krachtigere hardware en een ethernetpoort. Streamen kan in 4K-resolutie en je kunt de Google TV Streamer ook gebruiken als hub voor Google Home-apparaten. De TV Streamer verschijnt in september en kost dan 119 euro.

11 jaar Chromecast

De eerste Chromecast verscheen op de markt in 2013: een dongel die je op een hdmi-poort van je tv kon aansluiten. Vervolgens kon je vanaf je iPhone beelden naar je tv streamen. In de jaren daarna verschenen er verschillende versies, waaronder ook een Chromecast Audio die Google vervolgens in 2019 alweer stopt.

De eerste generatie Google Chromecast.

In 2020 verscheen er een Chromecast met Google TV 4K, een versie inclusief afstandsbediening. Deze Chromecast kon je ook gebruiken zonder smartphone. In 2022 kwam Google met de goedkopere Chromecast met Google TV HD, die hetzelfde ontwerp had, maar maximaal 1080p ondersteunde. Google heeft in elf jaar tijd meer dan 100 miljoen exemplaren van de Chromecast verkocht.