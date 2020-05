Met Google Stadia zijn games te streamen naar een televisie, computer of smartphone. Maar hoe werkt Stadia op Apple-producten?

Stadia op Apple: een match?

In de game-industrie is streamen één van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen. Je bent namelijk niet langer afhankelijk van de nieuwste hardware om nieuwe games in de beste kwaliteit te spelen. Je hebt enkel een goede internetverbinding nodig.

Tenminste, zo werkt het in theorie. De verschillende streamingpartijen hebben elk hun eigen restricties, waardoor je niet zomaar op elk apparaat kunt spelen. Dat is ook het geval met Stadia van Google. Het plan dat je via Stadia op elk apparaat kunt gamen waar je ook webbrowser Google Chrome op kunt draaien, is namelijk nog niet uitgekomen.

Wat is Google Stadia?

Google Stadia is een dienst voor het streamen van games. De games draaien op de servers van Google en enkel het beeld wordt naar jou gestuurd als een video. Het signaal van de knoppen die je indrukt op de controller wordt weer naar Google gestuurd. Dat lijkt omslachtig, maar in de praktijk is er nauwelijks vertraging merkbaar. Daardoor zijn zelfs snelle schietspellen goed speelbaar via Stadia.

Je kunt op twee manieren spelen. Met Stadia Base betaal je geen maandelijks bedrag, maar kun je met een maximale resolutie van 1080p spelen. Voor tien euro per maand krijg je Stadia Pro, waarmee je games in volledige 4K-resolutie met 60 frames per seconde kunt spelen. Ook krijg je maandelijks twee gratis games.

Google Stadia is geen Netflix voor games, in de zin dat je voor een vast maandbedrag alle games kunt spelen. Je betaalt voor het gebruik van de dienst. De games moeten nog los worden aangeschaft.

Apple-apparaten

Stadia op Apple TV: Om Google Stadia op je televisie te kunnen gebruiken, heb je een Chromecast Ultra nodig. Stadia werkt niet met een Apple TV.

Stadia op iPhone: Google Stadia ondersteunt geen iOS. Mogelijk verandert dat in de toekomst, maar op dit moment is Stadia enkel op een selectie Android-smartphones te gebruiken. Dat gaat onder andere om de Pixel-smartphones van Google en de meest recente generatie Samsung-toestellen.

Er is wel een Stadia-app voor iOS verkrijgbaar in de App Store. Via deze app kun je games kopen en games via een Chromecast Ultra starten.

Google Stadia Google LLC 7,4 (50 reviews) Gratis via App Store

Stadia op iPad: Google Stadia werkt ook niet op de iPad. Toch is er een manier om Stadia op de iPad te gebruiken, namelijk in combinatie met met een Mac. Stadia ondersteunt sinds kort draadloze controllers op macOS. Door Sidecar te gebruiken en dus de iPad als tweede scherm in te stellen, is het makkelijk om Google Chrome fullscreen te draaien en een controller te gebruiken.

Stadia op Mac: Het enige Apple-product waar Google Stadia wel op werkt, is de Mac. Wat je daarvoor nodig hebt is een Chrome-webbrowser en een Stadia-account. Vervolgens kun je gamen met een muis en toetsenbord, maar voor de beste ervaring heb je een controller nodig. Daar hoef je de speciale Google Stadia-controller niet voor te kopen. Heb je een controller van de PlayStation 4, Xbox One of Nintendo Switch liggen, dan kun je die ook gebruiken.

Gamen op een Apple TV

Hoewel Google Stadia niet werkt op een Apple TV, kun je wel gamen via Apple Arcade. Ben je verward over deze twee diensten? Dit zijn de verschillen tussen Apple Arcade en Google Stadia. Check ook onze Apple Arcade review-update om te lezen of de dienst na acht maanden nog bevalt.