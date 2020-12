Google Stadia is vanaf nu beschikbaar op iOS en iPadOS. Je kunt de Google-gamedienst gebruiken op een iPhone of iPad en eventueel een gamecontroller aansluiten. Google Stadia is vooralsnog in bèta: de dienst werkt dus misschien een beetje gammel.

Google Stadia nu beschikbaar op iOS

Google Stadia is een zogeheten cloudgamingdienst. Je streamt spellen dus via het internet naar je iPhone of iPad en hoeft games niet te installeren, maar kunt direct beginnen met spelen. Google Stadia heeft onder meer games als Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla en Red Dead Redemption 2 in het assortiment.

Google heeft de gamedienst via een omweg beschikbaar gemaakt voor iOS en iPadOS. Je moet namelijk via de Safari-browser op je iPhone of iPad inloggen om te kunnen gamen, in plaats van via een app. De regels van Apples App Store laten dit namelijk niet toe. Je hebt minstens iOS 14.3 nodig om Google Stadia te kunnen draaien.

Google Stadia gebruiken op iOS en iPadOS doe je zo:

Naar Google Stadia Pak je iPhone of iPad erbij, open de Safari-webbrowser en ga naar de officiële website van Google Stadia; Aanmelden bij Google Log in bij Stadia met je Google-accountgegevens om toegang te krijgen tot de gamewinkel. Heb je nog geen account? Maak er dan eentje aan door de aanwijzingen op het scherm te volgen; Beginnen met gamen Selecteer vervolgens de game die jij wil spelen en begin met gamen. Je kunt eventueel een Google Stadia-, Xbox- of PlayStation-controller aansluiten.

Wanneer je niet de hele tijd via Safari Google Stadia wil openen, kun je de site ook aan het beginscherm toevoegen. Dat doe je door op het deel-icoon te tikken (vierkant met pijltje omhoog) en selecteer vervolgens ‘Zet op beginscherm’. Vul daarna de naam van Google Stadia in en kies ‘Voeg toe’. Als het goed is zie je de snelkoppeling nu op het beginscherm van je iPhone.

Verschillen met Apple Arcade

Google Stadia is een concurrent voor Arcade, de gamedienst van Apple, maar werkt net iets anders. Bij Stadia moet je namelijk losse games aanschaffen. Bij Apple Arcade betaal je een vast bedrag per maand om onbeperkt te kunnen gamen. Ook het aanbod verschilt. Stadia biedt allerlei soorten spellen aan, terwijl Arcade zich focust op exclusiviteit.

Stadia biedt ook een betaald abonnement aan, Stadia Pro genaamd. Hierbij kun je onder meer in hogere kwaliteit gamen en krijg je korting bij het aanschaffen van spellen. Ook krijg iedere maand een selectie gratis games. Wil je meer weten? Op onze zustersite Android Planet lees je verder over Google Stadia.

